Luciano Guerra foi o vereador mais votado em Santa Maria

03/04/2017 | 12h02

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Agricultor familiar no distrito de Palma, Luciano Guerra, 42 anos, viu seu destino enveredar para a política em 2001, quando, incentivado por um grupo de jovens do qual participava na comunidade de Santa Terezinha, disputou a eleição direta para subprefeito. Eleito, à época, aos 32 anos, com 70% dos votos para comandar o distrito de Palma, Guerra ficaria no cargo por quatro mandatos consecutivos, ou seja, nos oito anos do governo Valdeci Oliveira (PT).

– Plantava milho, feijão e batatinha – conta Guerra, sobre o trabalho na lavoura na localidade de Santa Terezinha, onde mora até hoje, antes de ter boa parte do tempo absorvido pelo trabalho na subprefeitura de Palma.

Como o mandato na subprefeitura era de dois anos, ele disputou duas eleições sem partido. A filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) só ocorreu em 2004 e sob as bênçãos do então prefeito Valdeci, que viria a ser seu padrinho político mais tarde. Encerrado o período de subprefeito, Guerra recebeu um convite para trabalhar com Valdeci.

– O Valdeci me procurou, ele disse que pretendia ser candidato a deputado estadual e queria que eu trabalhasse com ele – recorda o vereador, que, ao lado do ex-prefeito, começava a pavimentar sua trajetória política futura no Legislativo.

Em maio de 2010, durante a campanha eleitoral, inclusive, Guerra dirigia o carro de Valdeci, quando sofreram um acidente de carro em Triunfo, deslocando-se a Porto Alegre. Depois da eleição do ex-prefeito à Assembleia Legislativa, ele virou assessor parlamentar do petista com atuação em Santa Maria e região. Ao longo desse trabalho, foi construída a candidatura à Câmara de Vereadores.

– Trabalhando na assessoria fui incentivado mais uma vez por um grupo de pessoas a concorrer, e foi se consolidando (a candidatura) – comentou o vereador.

Com Valdeci de principal cabo eleitoral, ele conquistou, em 2012, pela primeira vez, uma vaga no Legislativo, com 2.551 votos. Ao longo do mandato, destacou-se como um ferrenho opositor do governo Cezar Schirmer (PMDB), fazendo críticas e denúncias sobre a prefeitura, tanto na tribuna quanto na imprensa. Era figura indigesta aos olhos do governo peemedebista.

Paralelo ao trabalho de vereador, ele cursou Gestão Pública, concluindo o curso em 2016. Aliás, o ano passado foi de extremos para o vereador. Durante a campanha à reeleição, no mês de agosto, Guerra viveu uma tragédia familiar com a morte da filha caçula de um ano e nove meses, atingida pela caminhonete do avô, que deu ré e não viu a menina. O acidente ocorreu na casa dos avós, também na localidade de Santa Terezinha.

Por outro lado, além de conquistar o diploma no curso superior, o ex-subprefeito viu sua votação quase duplicar nas urnas em 2016: ele fez 4.215 votos, tornando-se o vereador mais votado de Santa Maria.

– Fizemos um trabalho diferenciado, levamos o gabinete móvel nas vilas, bairros e no interior, ouvindo as comunidades. Também foi um diferencial o apoio que recebi de muitas famílias, foram muitas que me apoiaram – explica ele, sobre a votação expressiva na reeleição.

A familiaridade com o microfone, no entanto, não veio com as manifestações na tribuna da Casa. Ele também é radialista e atualmente apresenta o programa diário ¿Campo e Cidade¿, na Rádio Medianeira AM, estreitando ainda mais a relação com os distritos. A experiência com o rádio vem da atuação na Rádio Integração, de Restinga Seca, onde começou a apresentar programas regionalistas identificados com suas raízes no campo.



ENTREVISTA

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Diário de Santa Maria – Como é sua relação com o deputado Valdeci Oliveira?Luciano Guerra – Eu tenho uma relação muito boa, primeiro durante a administração dele como prefeito e depois quando ele concorreu a deputado, que me convidou para trabalhar com ele. Então, mais afinadamente foi depois que eu saí da subprefeitura.

Diário – Como é a sua ligação com os distritos, a proximidade maior é com Palma?

Luciano – Não, eu tenho uma relação boa com todo o interior de Santa Maria, até porque eu ando muito nos distritos. Também pela própria relação do rádio (programa diário que apresenta), a gente tem um espaço de divulgação de eventos das comunidades do interior, então estreita a relação cada vez mais com o interior.

Diário – O senhor foi um dos principais opositores do governo de Cezar Schirmer (PMDB). Como foi sua relação com o Executivo nesse período?

Luciano – A gente, como vereador, é muito cobrado, principalmente aquele vereador que está lá na comunidade, constatando onde tem problema. A gente vê que tem problemas nas comunidades, tu encaminhas para o Poder Executivo e as coisas não andam da forma como tu gostarias. Praticamente, o governo Schirmer nunca deu atenção não pra mim, como vereador, mas ele praticamente ignorou esse Parlamento. Na verdade, foi um desgoverno para a cidade. Infelizmente, talvez, eu fiquei muito frustrado na minha função como vereador, porque durante todo esse período da administração do Schirmer, eu acho que mais de 90% das ações que a gente encaminhou, dos anseios da comunidade, não foram atendidas na administração.

Diário – O senhor gostaria de ter sido escolhido líder da oposição em 2017, já que era cogitado para o cargo?

Luciano – Não, a gente vinha construindo junto com os colegas vereadores e, como eu já fui líder da oposição na outra legislatura e tem vereadores novos chegando, a gente construiu junto com a bancada para fazer um rodízio. Já fui líder da bancada, já fui líder da oposição, então entendi que, agora, seria a vez de proporcionar essa experiência para os que não foram, como é o caso do Valdir (Oliveira) e a Celita (Silva), que estão iniciando agora. O rodízio dará oportunidade a todos.