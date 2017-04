Justiça cede prédio da Rio Branco à prefeitura, mas não haverá investimento

Elefante branco 05/04/2017 | 14h03 Atualizada em

Depois de a Justiça declarar vago o prédio da Galeria Rio Branco e autorizar a incorporação do imóvel ao município, a prefeitura de Santa Maria estuda uma solução para o problema. O Executivo mantém a posição de não investir recursos públicos nem para a reforma nem para demolição do edifício conhecido como elefante branco.

A sentença proferida no mês passado pela juíza Eloisa Helena Hernandez de Hernandez atendeu a um pedido da administração anterior, que ingressou com uma ação requerendo a arrecadação do prédio para transformá-lo no centro administrativo. Cabe recurso da decisão.

Entretanto, como os proprietários abriram mão de contestar a ação anteriormente, a Justiça deve confirmar a incorporação do imóvel ao município depois de esgotado o prazo para recorrer.

Além dessa ação, há outra movida pelo Ministério Público pedindo a demolição do edifício. Na primeira quinzena deste mês, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) e a procuradora-geral do município, Rossana Schuch Boeira, devem se reunir com o promotor responsável pela ação, Maurício Trevisan, para tratar de alternativas para o prédio.

Em 2012, a revitalização foi orçada em R$ 13 milhões. Já os valores da demolição calculados em 2014 variam entre R$ 1,6 milhão e R$ 2,8 milhões.

– O município não tem condições de arcar com os valores orçados. Esses investimentos estão fora da realidade – afirmou a procuradora, acrescentando que não era a intenção da atual administração ser dona do prédio.

As perícias realizadas, inclusive pelo Ministério Público, segundo Rossana, apontam que o prédio maior, de 17 andares, pode ser utilizado – apenas o menor estaria com a estrutura comprometida. O ideal, ressaltou ela, seria encontrar ¿empreendedores privados daqui ou de fora¿ interessados em comprar o edifício. Ela disse que a prefeitura conta com ajuda do MP para buscar uma solução, já que trata-se, segundo ela, de um problema de todos.