Concurso para área da segurança só se deputador aprovarem projetos de ajuste fiscal, diz governador

Política 04/04/2017 | 12h01 Atualizada em

Os deputados estaduais da região criticaram a declaração do governador José Ivo Sartori (PMDB) de condicionar a realização de novo concurso público abrangendo todas as áreas da Segurança Pública à aprovação, pela Assembleia Legislativa, das medidas ainda não votadas do pacote de ajuste fiscal.



A afirmação foi feita na entrevista em que anunciou, na manhã de segunda-feira, a intenção de chamar imediatamente 1.183 profissionais e, depois, abrir a seleção pública (leia mais na página 17).

Luciano Guerra foi o vereador mais votado em Santa Maria



– Tomaremos estas medidas desde que os projetos que estão tramitando na Assembleia Legislativa sejam aprovados – ressaltou o governador.

Para o deputado Valdeci Oliveira (PT), o governo não tem competência para resolver a crise na segurança pública e quer jogar a responsabilidade para os parlamentares.

Secretário faz um pedido aos produtores rurais: não usem caminhões pesados em estradas do interior



– Não vamos aceitar chantagem e terrorismo. Isso é um absurdo – disparou Valdeci.

O deputado santa-mariense também criticou a atuação do secretário estadual da Segurança Pública, o ex-prefeito de Santa Maria Cezar Schirmer.

– O secretário da Segurança deveria fazer mais e falar menos. Ele até parece assessor de imprensa. O Sartori quer dizer alguma coisa, chama ele – alfinetou o deputado.

Schirmer diz que não vai assumir a Casa Civil e seguirá na Segurança



O deputado Miguel Bianchini (PPL), o Bombeiro Bianchini, de Santiago, reconhece que o Estado tem problemas financeiros para melhorar a segurança pública. No entanto, ele discorda de o governador condicionar a realização de concurso à aprovação do pacote.

– O governo tem é que renegociar a dívida com a União e não ficar condicionando as melhorias à aprovação de medidas – diz Bianchini, ressaltando sua posição contrária às privatizações da CEEE, da Sulgás e da Companhia Riograndense de Mineração (CRM). Bianchini também criticou a situação da segurança pública:

RSC-287 pode ter novo pedágio entre Santa Maria e Paraíso do Sul



– O governo tem que recompor, urgentemente, o efetivo. Há uma chiadeira nos municípios do interior por falta de efetivo, tem até quartel fechando.

Schirmer viajou ontem para o Rio de Janeiro. O Diário tentou contato, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.

De onde são os vereadores que mais gastam com diárias na região



Exoneração de secretário abre caminho para saída do PDT



A reforma administrativa que está sendo desenhada pelo Palácio Piratini e que deverá conduzir Cezar Schirmer à chefia da Casa Civil, no lugar de Márcio Biolchi, também foi criticada por Valdeci. Segundo ele, a saída de Biolchi e do secretário da Fazenda, Giovani Feltes, do núcleo de coordenação do governo, mostra que Sartori continua ¿cada vez mais centralizador¿.

UFSM pede ajuda a prefeitos para manter Husm de portas abertas

Além de Carlos Búrigo, secretário-geral de Governo, o chamado núcleo duro passou a ser composto por Schirmer e pelo secretário de Comunicação, Cléber Benvegnú. Há uma semana os três passaram a coordenar questões estratégicas do Piratini. Desde ontem, Búrigo passou a acumular o cargo de secretário de Obras,Saneamento e Habitação, com a saída de Gerson Burmann.

Do PDT, Burmann deixa o cargo para reassumir seu mandato na Assembleia. Sua exoneração abre caminho para a saida do PDT do governo.