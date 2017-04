Comunidade discute iluminação pública em Santa Maria

Política 05/04/2017 | 20h58 Atualizada em

Depois de ouvir a população em diferentes regiões da cidade, a comissão especial da iluminação pública da Câmara de Vereadores realizou ontem audiência pública. E contou com a participação, além da comunidade, de representantes da RGE Sul e da Eon Energia e Iluminação, empresa responsável pela manutenção da iluminação na cidade.Todas as sugestões levantadas irã fazer parte de um relatório que deverá ser apresentado até o dia 10 de maio.



Justiça cede prédio da Rio Branco à prefeitura, mas não haverá investimento



Logo no início, o presidente da comissão, Valdir Oliveira (PT), ressaltou que era a oportunidade para ¿tirar muitas dúvidas sobre o serviço prestado¿.

– Temos muitos problemas e o hoje é o dia e a hora de a comunidade fazer suas reivindicações – completou o vereador Adelar Vargas (PMDB), Bolinha, vice-presidente da comissão.

Já o secretário de Infraestrutura e Serviços, Paulo Roberto de Almeida Rosa, afirmou que as maiores dificuldades e deficiências se concentram nos distritos, uma vez que a equipe para fazer os consertos é de cinco pessoas. A manutenção é da prefeitura, só para a instalação das redes é que são contratadas concessionárias.

Concurso para área da segurança só se deputados aprovarem projetos de ajuste fiscal, diz governador



– Esses cinco servidores têm de se desdobrar para atender as demandas. A nossa estrutura é realmente muito precária – comentou Almeida Rosa.

Já na cidade, ele informou que a Eon tem atendido as demandas em cinco dias. A empresa instalou um call center com dois funcionários para receber os pedidos da população. Sobre os recursos, Almeida Rosa afirmou que para este ano há R$ 10 mil para a iluminação.

Isso porque a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) é usada para as despesas do contrato com a Eon e o restante vai para o Fundo Municipal de Custeio da Iluminação (Fumcip).

Sobre a expansão da rede, o secretário disse que é preciso antes um estudo da Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana. Representante da Eon, Gilmar Piovesan informou que a empresa é responsável por 23.087 pontos. Já o representante da RGE Sul Gederson Donaduzzi disse que a concessionária é responsável pela ¿manutenção da rede de distribuição e por controlar o processo e o faturamento da CIP¿.

Schirmer diz que não vai assumir a Casa Civil e seguirá na Segurança



Morador do Loteamento Bürger, no Bairro Itararé, Luiz Carlos de Carvalho foi à audiência para encaminhar uma reivindicação.

– Eu vim saber como procede. Tem o poste e precisa colocar o kit completo – contou ele.