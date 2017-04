Como virar um fiscal da prefeitura e onde fazer as reclamações

Política 01/04/2017 | 12h35 Atualizada em

Em uma época marcada por escândalos e denúncias de corrupção em nível nacional, o papel do cidadão se torna cada vez mais imprescindível na fiscalização dos órgãos públicos, mantidos com dinheiro do próprio contribuinte. O que a maioria dos cidadãos ainda não sabe é que existem canais diretos, inclusive nas prefeituras, pelos quais se pode denunciar fraudes e funcionários corruptos, reclamar de atendimento, pedir revisão de tributos e solicitar um tapa-buraco ou o conserto de uma lâmpada estragada.

A população também pode utilizar esses canais para agradecer uma demanda atendida e fazer elogios.A prefeitura de Santa Maria, por exemplo, dispõe de um órgão específico para tudo isso: a Controladoria e Auditoria-Geral do Município (Cagem). Criada por lei em 2014, a Cagem abriga um conjunto de órgãos internos com atribuições específicas para proteger o patrimônio público, resguardar prefeito, secretários e servidores e, também, para receber denúncias e encaminhar demandas da população.

Um desses órgãos é a Corregedoria-Geral, onde são investigados atos envolvendo agentes públicos municipais. Só para se ter um exemplo, de janeiro até a última quinta-feira foram instaurados 56 processos e sindicâncias. Isso sem contar investigações iniciadas no final do governo passado, como a que apura denúncias envolvendo o sucateamento do parque de máquinas.

Um dos órgãos mais importantes da Cagem é a Ouvidoria-Geral do Município, que serve como canal de comunicação direta com a comunidade. É por meio da Ouvidoria que são feitas denúncias e solicitados serviços. No caso, a Ouvidoria encaminha as demandas às secretarias, no entanto não há garantia que todas poderão ser atendidas pela prefeitura.

– A Ouvidoria funciona como ouvidos e porta de entrada para o cidadão – define o controlador e auditor-geral do município, Alexandre Lima.

Foto: Arte DSM

O engenheiro agrônomo Valdeci Pissutti foi um dos cidadãos que procuraram a Ouvidoria. Morador da Rua Dr. Pantaleão e vizinho da prefeitura, ele reclamava há dois anos de buracos na via. Em fevereiro, ele fez a reclamação e, oito dias depois, recebeu a resposta até com a data em que as três crateras seriam tapadas.

– Foi uma resposta muito rápida que até duvidei que haveria o conserto – comenta Pissutti, sobre a solução do problema no prazo estabelecido.

Já o vendedor Marcelo Souza, morador do Bairro Perpétuo Socorro, encaminhou reclamação ao Diário para que a prefeitura tape dois buracos na Rua Castro Alves, entrada do Cerro Azul. Ele desconhece que a solicitação pode ser feita via Ouvidoria.

– Sei que os vereadores fazem requerimentos para tapar buracos, mas pelo jeito não tá dando em nada – comenta ele.

A estrutura sob o ¿guarda-chuva¿ da Cagem também conta com o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), por meio do qual qualquer pessoa pode pedir informações sobre dados, atos e documentos públicos, como uma sindicância. O prazo para atendimento de uma solicitação é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. Por fim, a estrutura da Cagem se completa com o Sistema de Controle Interno, encarregado de fiscalizar a aplicação do dinheiro público.

Chefe da Casa Civil e secretário de Gestão e Modernização Administrativa, Guilherme Cortez avalia que os canais de contato direto com o cidadão, como a Ouvidoria, estão funcionando plenamente.– A Ouvidora está funcionando e dando retorno. Hoje as pessoas têm respostas concretas–garante Cortez.O cidadão dispõe ainda do Site da Transparência tanto para encaminhar demandas quanto para fiscalizar os gastos públicos e verificar a folha de pagmento e a relação de servidores e cargos de confiança, os CCs.

Foto: Arte Paulo Chagas

– Essa lei acabou com o segredo eterno de muitas informações, como, por exemplo, sobre a Guerra do Paraguai. Havia medo de que a revelação de conteúdo viesse a prejudicar a relação do Brasil com o país vizinho – ressalta o professor.

Kramer lembra, no entanto, que a sociedade precisa acompanhar os portais e fiscalizar os dados. Citando o sociólogo alemão Max Weber (1864-1920), ele lembra que o segredo é arma e o poder do burocrata.

– A cidadania vigilante e organizada é sempre a melhor ferramenta para garantir o acesso à informação – diz o professor, sugerindo a formação de grupos voluntários para fiscalizar as prefeituras, por exemplo.

– Para funcionar bem (a lei), você precisa ter uma quantidade razoável de pessoas que se disponham voluntariamente a doar um pouquinho do seu tempo. Seria interessante que profissionais e mesmo empresas de Tecnologia da Informação, se quiserem cumprir seu papel de responsabilidade social, se coloquem à disposição do cidadão comum. Acho que a sociedade civil sadia se propõe ao voluntariado – aconselha o professor da UnB.

Foto: Arte DSM