Caixa antecipa FGTS de contas inativas para quem nasceu em março, abril e maio

Economia 05/04/2017 | 16h08 Atualizada em

O pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em março, abril e maio foi antecipado. Ele estava previsto para ser feito a partir de 10 de abril, porém, agora, quem tem direito poderá sacar o benefício a partir deste sábado. As informações são da Agência Brasil.

Mais de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de abril, com valor disponível acima de R$ 11,2 bilhões, segundo a Caixa Econômica Federal informou nesta quarta-feira.

Tire suas dúvidas sobre o saque de contas inativas do FGTS



Cerca de 2,3 milhões de trabalhadores (30%) receberão automaticamente o crédito nas contas da Caixa Econômica Federal no dia 8 de abril.

– O trabalhador não vai perder nenhum rendimento por termos antecipado para 8 de abril – disse o presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

Ele explicou que o banco antecipou a atualização monetária e os juros dos saldos na conta para fazer o pagamento com o valor corrigido no sábado.

Veja quem tem direito ao saque do FGTS

No dia 8, a Caixa abrirá 2,1 mil agências, entre 9h e 15h. Em Santa Maria, 5 agências estarão funcionando neste horário (veja abaixo). Além disso, as agências Caixa abrirão às 9h na próxima segunda-feira. Esse horário especial seguirá até a próxima quarta-feira.

Agências que abrirão neste sábado



– Avenida Evandro Behr, 7070, Camobi

– Rua do Acampamento, 45, Centro

– Avenida Nossa Senhora Medianeira, 1383, Centro

– Avenida Presidente Vargas, 628, Centro

– Rua Maranhão, 167, Parque Pinheiro Machado



Cronograma de pagamento



O pagamento das contas inativas começou no dia 10 de março e vai até 31 de julho, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Que nasceu em janeiro e fevereiro e ainda não sacou o dinheiro, pode buscar os recursos até julho. As retiradas poderão ser efetuadas até o dia 31 de julho deste ano e apenas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta inativa.

Foto: Reprodução / Caixa Econômica Federal