BLITZ: veja como estão as estradas dos distritos de Santa Maria

Em época de intenso escoamento da safra, as reclamações andam de carona com os caminhoneiros que precisam passar pelas estradas dos distritos de Santa Maria e com os motoristas que moram no interior. A quantidade de buracos e atoleiros preocupa quem depende desses caminhos para trabalhar ou para chegar em casa.

A prefeitura começou um trabalho de recuperação parcial das vias para torná-las trafegáveis, mas as medidas são paliativas e não resolvem os problemas. O Diário passou, entre a última segunda e sexta-feira, pelos distritos de Santa Flora, Arroio do Só, Pains e Santo Antão. Arroio Grande e Boca do Monte contam com asfalto nos acessos principais.

Na quinta-feira, em uma reunião entre vereadores, o vice-prefeito, Sergio Cechin (PP), e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços, Paulo Roberto Almeida Rosa, a situação das vias do interior foi o tema do debate. Almeida Rosa disse que o trabalho de recuperação de estradas acaba prejudicado pelo tráfego de carretas e bitrens, usados no transporte da produção local e pediu a colaboração dos produtores para não trafegarem com veículos pesados.

– Então, vamos todos comprar helicópteros! – comentou o caminhoneiro Edson Bleutew, 42 anos, sobre a declaração do secretário. Ele estava em Santa Flora para buscar um carregamento de arroz para Santa Catarina e comemorou as melhorias na estrada, mas disse que não há como trafegar em veículos menores ou com menos peso.

Na sexta-feira de manhã, o Diário percorreu 20 quilômetros da estrada principal de Santa Flora e não encontrou nenhum máquina trabalhando. O secretário de Desenvolvimento Rural de Santa Maria, Rodrigo Menna Barreto, disse que as equipes estavam nas estradas vicinais do distrito e reforçou que a intenção é tornar o trânsito possível nesses locais:

– Não temos condições de, rapidamente, fazer um trabalho geral, com pratrolamento, drenagem e compactação. Por isso, estamos dando trafegabilidade e atacando problemas de buracos, bueiros entupidos e atoleiros.

De Santa Flora, as equipes partiriam para Arroio do Só, passando por Pains. Nos próximos dias, encerra-se o trabalho da empresa terceirizada. Após, as manutenções serão feitas com as equipes da prefeitura. Sobre a utilização dos veículos pesados para o escoamento da safra, o secretário disse que a prefeitura depende do bom senso dos produtores e das empresas, já que não há como fiscalizar:

– Até nas estradas asfaltadas há um limite de peso. Imagina nas estradas que são de terra. Se o asfalto não aguenta o peso surgem buracos, a estrada de chão também não aguenta. Os produtores precisam entender que, se colocarem muito peso em um caminhão, a estrada vai estragar. Então, talvez seja o caso de fazer uma substituição por veículos mais leves ou com menos carga.



O principal problema do distrito de São Valentim, por onde também escoa safra de soja e arroz, é a água que toma conta da pista a cada vez que chove. As valetas às margens estão mais altas do que a via.

– A situação aqui está cada vez pior. Tem uma ponte por onde só passa carro leve e tem buracos aos montes – reclamou um morador que pediu para não ser identificado.

Em Arroio do Só, conserto ajudou



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Na semana passada, as máquinas da prefeitura já haviam passado pela estrada de Arroio do Só e, conforme a prefeitura, voltariam ao distrito nessa semana. O início da estrada estava esburacado e tinha pedras soltas. Mesmo assim, motoristas e moradores comemoravam as melhorias.

– Agora, está boa. Mas, uns dias atrás, estava feia. Perdi as contas de quantas vezes tivemos de puxar com trator os caminhões que ficaram atolados. Pelo menos até a próxima chuva, não deveremos ter problemas assim – comentou o agricultor Sergio Renato Bortoluzzi, 49 anos, que trabalha no distrito.



Em Pains, buracos e pedras soltas



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Quem costuma passar pela estrada principal que dá acesso ao distrito de Pains alerta: é preciso andar devagar para não sofrer prejuízo. Na quarta-feira, quando o Diário percorreu a estrada, encontrou buracos e pedras soltas.

O freteiro Eliseu Rodrigues, que fazia uma entrega naquela manhã, disse que já está acostumado a enfrentar a buraqueira:

– Está horrível isso aqui. Eu passo bastante nessa estrada e já tive pneu firado, já caí dentro de valeta. Há mais de um ano está em condições precárias.



Em Santo Antão, situação não é das piores



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Na terça-feira, quando o Diário percorreu a principal estrada que dá acesso ao distrito de Santo Antão, encontrou alguns buracos e algumas pedras soltas, mas, de maneira geral, a estrada estava boa. Ela não está no cronograma da prefeitura para consertos.

A estrada em questão é a rodovia estadual ERS-516, ligação mais rápida entre Santa Maria e São Martinho da Serra. Há décadas, os moradores do distrito e do município vizinho reivindicam o seu asfaltamento. A obra chegou a começar em governos anteriores, mas o Estado não tem previsão para fazer o investimento.



Celeiro do município, Santa Flora tem acessos precários



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Santa Flora é omaior dos distritos em extensão, com 500 quilômetros quadrados de área, e tem a maior produção agrícola do município. Apesar das melhorias que já foram feitas pela empresa terceirizada contratada pela prefeitura, ainda há buracos, atoleiros e motoristas descontentes:

– Essa estrada está péssima, muito ruim. Na outra vez em que estive aqui, há mais de um ano, não estava desse jeito. Fica difícil trabalhar – reclamou o caminhoneiro Antonio Huber, 44 anos, 24 deles dedicados ao ofício. Na sexta-feira de manhã, ele chegou a Santa Maria vindo de Cacequi para voltar para a cidade levando uma carga de arroz.

O caminhoneiro Luis Carlos Gebauer, 34 anos, que estava transportando soja de Santa Maria para o porto de Rio Grande, na sexta-feira, disse teve de passar pela estrada pela primeira vez naquele dia e que pretendia não voltar mais:

– A estrada está ruim e preciso andar devagar para não estragar o caminhão.