Aposentados agora pagam juros mais baixos em empréstimos

Crédito 03/04/2017 | 14h08 Atualizada em

A partir desta segunda-feira, aposentados e pensionistas do INSS pagam juros mais baixos ao fazer empréstimos consignados (com desconto na folha de pagamento). A determinação consta em portaria publicada no Diário Oficial da União.

A portaria altera o limite máximo das taxas de juros para empréstimos consignados e cartão de crédito feitos diretamente no benefício previdenciário, como pensões e aposentadorias.

No caso de empréstimos, a taxa deve ser de até 2,14% ao mês, e para cartão de crédito, o limite é 3,06% ao mês.



Na última quinta-feira (30), o governo tinha anunciado a redução no limite dos juros cobrados em empréstimos consignados de servidores públicos federais. Para eles, o limite da taxa de juros no crédito consignado agora é de 2,2% ao mês, o equivalente a 29,8% ao ano (até então, o limite era de 34,5% ao ano).

Com as mudanças, a equipe econômica do governo estima que serão cobrados R$ 3,7 bilhões a menos nas operações de crédito de 2017. A previsão considera que será concedido este ano o mesmo número de empréstimos de 2016.