Agora, só é possível usar o rotativo do cartão de crédito por até 30 dias

A partir deste mês, os consumidores que não conseguirem pagar integralmente a tarifa do cartão de crédito só poderão ficar no crédito rotativo por 30 dias. A nova regra, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em janeiro, entra em vigor hoje.



Na prática, quem não conseguir pagar a fatura de março vai cair no rotativo em abril. Em maio, passará para o crédito parcelado, com taxas definidas com base no seu relacionamento com o banco, entre outros fatores.



A medida consta da reforma microeconômica anunciada pelo governo no fim do ano passado. Os bancos tiveram pouco mais de dois meses para se adaptarem à nova regra, que obrigou as instituições financeiras a transferirem para o crédito parcelado, que cobra taxas menores, os clientes que não conseguirem quitar o rotativo do cartão de crédito nos primeiros 30 dias.

Durante esse período de quase dois meses, os bancos definiram as novas taxas para o crédito parcelado. De acordo com a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), a medida tem o potencial de reduzir pela metade os gastos com juros em 12 meses. No entanto, o impacto das medidas sobre os juros só será conhecido nos próximos meses, conforme a entidade, já que os bancos oferecem taxas personalizadas, em geral, entre 1,99% a 10% ao mês.

