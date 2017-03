Vereadores são contrários a projeto de ter segurança armada 24 horas em bancos de Santa Maria

Política 22/03/2017 | 09h30 Atualizada em

Um acordo costurado pouco antes da votação garantiu, na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Santa Maria, a manutenção do veto do prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) ao projeto que previa a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas, além das cooperativas de crédito, do município.



Tanto a base aliada quanto a oposição votaram a favor, inclusive o autor da proposta, Jorge Trindade (Rede), Jorjão.

– Tivemos um entendimento que vamos trabalhar (o assunto) em uma comissão especial para que esse projeto seja arredondado – explicou Jorjão, sobre a reunião realizada minutos antes com os dois blocos, no plenarinho da Casa.

Como o tema seria de competência da União, embora haja decisões que consideram que Estado e municípios podem legislar sobre a vigilância nas agências bancárias, o Executivo decidiu por vetar a proposta.

– O projeto assim como estava seria inconstitucional. Temos de buscar uma saída, mas tem de ser dentro da legalidade – afirmou o assessor superior de Relações Legislativas, Paulo Denardin (PP), que ajudou no acordo e acompanhou a votação.



O representante do governo Pozzobom ressaltou que é preciso estudar a questão, inclusive sobre a fiscalização. Ontem mesmo, o vereador Jorjão protocolou o pedido de formação da comissão especial, que terá a participação de integrantes do Executivo. O Sindicato dos Vigilantes de Santa Maria irá acompanhar o trabalho da comissão.

– A vigilância armada 24 horas é muito importante, principalmente para a segurança da população. O projeto será reformulado para que seja aprovado sem problema nenhum – comentou o presidente do sindicato, Luiz Aírton Correa Lucas, que participou da reunião em que foi feito o acordo entre governo e oposição.

Ele, que é vice-presidente da Federação dos Vigilantes do Estado, disse que atualmente esses profissionais permanecem nas agências até as 16h ou 17h. Hoje, segundo o dirigente sindical, há 450 vigilantes em Santa Maria.