Vereadores querem resolver alagamentos em 6 vilas de Santa Maria

Infraestrutura 21/03/2017 | 10h15 Atualizada em

Os frequentes alagamentos nas diferentes regiões de Santa Maria motivaram a formação de uma comissão especial na Câmara de Vereadores para tratar do tema. Nesta terça-feira, a partir das 8h, os integrantes fazem a primeira reunião para planejar o trabalho e definir o cronograma para os próximos 60 dias.

– Vamos apontas sugestões que podem melhorar a situação das famílias. Quando chove, vai todo mundo (aos locais de alagamento) e depois esquecem – ressaltou o presidente da comissão especial, Adelar Vargas (PMDB), o Bolinha, que na administração anterior foi secretário de Ação Comunitária e Cidadania, da qual a Defesa Civil era vinculada.

LOCAIS QUE SÃO ALVO DA COMISSÃO

_ Vila São João – Ruas Japão, Anaurelina Coden Portela e Vitória Savian Reginato

_ Vila Lídia – Ruas G, H e parte da E

Bairros Pinheiro Machado e Dom Antônio Reis – Ruas das vilas Jockey Club, Lorenzi, Tomazetti e Prado



O OBJETIVO

O objetivo da comissão, conforme ele, é levar os engenheiros das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos e do Meio Ambiente, além do vice-prefeito Sergio Cechin (PP), aos locais mais críticos e tentar solucionar, primeiro, os casos que necessitem de obras mais simples.

– Na Vila Lídia, por exemplo, 20 tubos resolveriam o problema dos alagamentos das ruas G e H e parte da E – avaliou Bolinha, que percorreu os principais lugares alagados com as chuvas que caíram neste mês.

Nessas três vias, 30 famílias seriam atingidas pelos alagamentos constantes. A comissão também quer realizar audiências públicas nos locais atingidos para que os técnicos da prefeitura possam ouvir as reivindicações dos moradores afetados pelo problema.

– Se os engenheiros tivessem ouvido os moradores, não teria ocorrido o que aconteceu na Rua Japão. Lá, foi colocada uma galeria de dois metros, quando tinha de ser de seis metros – exemplificou o presidente da comissão, sobre o asfaltamento recente da via e que já estaria danificado pelo volume de água acumulada com a chuvarada.

A COMISSÃO

A comissão, que é constituída ainda pelos parlamentares Marion Mortari (PSD) e pela professora Celita da Silva (PT), irá se reunir também com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para tratar, especificamente, sobre os alagamentos nas vilas Lorenzi e Tomazetti e Bairro Dom Antônio Reis, localidades que ficam às margens da BR-392. Conforme Bolinha, a rodovia foi construída há décadas e não foi feito o planejamento diante do aumento da população ao redor.

A tubulação utilizada na BR, observou o vereador, é de oitenta centímetros, no entanto precisaria ser de dois metros. Ao final do trabalho, a comissão irá elaborar um relatório com as sugestões levantadas.

Na manhã de ontem, também a Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais da Câmara de Vereadores iniciou um roteiro por bairros e vilas da cidade, oportunidade em que visitou alguns dos locais onde ocorrem alagamentos com frequência, como a Rua Anaurelina Coden Portela, na Vila São João.

Além do Legislativo, a prefeitura constituiu o Núcleo de Análise e Prevenção de Áreas de Risco do Município, comandado pelo vice-prefeito, com objetivo de encontrar soluções para os alagamentos e prevenir problemas futuros.

Nesta terça-feira, outra comissão formada recentemente na Câmara de Vereadores realiza atividades pela parte da manhã. Às 9h30min, na sala de reuniões, a comissão especial sobre a iluminação pública recebe o secretário de Finanças, Jean-Pier Esquia, para falar sobre os recursos do Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Funcip).