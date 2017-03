Veja quais alimentos estão mais caros e quais estão mais baratos em Santa Maria

Economia doméstica 14/03/2017 | 08h23 Atualizada em

O tema da inflação costuma estar ligado a notícias negativas. Mesmo quando a novidade é que os preços dos alimentos baixaram, a causa não é tão boa assim: a queda no consumo, provocada pela desaceleração da economia e do desemprego, é que abriu caminho para produtos mais baratos nos supermercados.

A queda nos gastos com alimentação já chega a -0,22% nos dois primeiros meses do ano. A consequência é uma desaceleração geral do custo de vida (veja abaixo), já que é o principal fator para cálculo do índice. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses chegou a ficar dentro do teto da meta para a inflação no país. Os dados são do Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM).

– Não é sazonalidade nem política econômica. Mas desemprego e queda no consumo que geraram a queda na inflação e até a baixa dos preços. Se fosse por sazonalidade, justificaria até um certo aumento – diz o economista que coordena o Custo de Vida, Mateus Sangoi Frozza.

É o que se viu nos primeiros meses do ano passado. Em janeiro de 2016, os preços dos alimentos subiram, em média, 1,75%, contribuindo para uma inflação de 1,40% naquele mês.



Já em janeiro deste ano, a alimentação passou a custar 0,17% menos para o santa-mariense, levando o índice do custo de vida mensal para 0,15%. Em fevereiro, o ICVSM fechou em 0,30%, com alimentos caindo de preços em 0,06%. Mesmo no auge do verão, o sorvete, por exemplo, que até poderia estar mais caro, ficou em média 12,9% mais barato.

COMBUSTÍVEIS

Outro grupo com forte influência no ICVSM, o de transporte, também teve deflação em fevereiro, de -0,37%. O resultado teve a contribuição dos combustíveis, que caíram entre 2% e 4% e das passagens de avião (-7,6%).



A representatividade desses itens no orçamento do santa-mariense ajudou a minimizar a influência do estacionamento no índice, que subiu em média 11,3%. Juntos, transporte e alimentação equilibraram a alta em outros grupos de preços, como despesas pessoais, que inclui o pagamento de empregada doméstica e subiu 6,4% com o reajuste do salário mínimo.