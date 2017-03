Veja os locais e preços da Feira do Peixe Vivo em Santa Maria

Feriado de páscoa 29/03/2017 | 19h02 Atualizada em

A Feira do Peixe Vivo em Santa Maria já tem data para começar: dia 11 de abril. Neste ano, os peixes serão vendidos em 12 locais da cidade, espalhados por todas as regiões. A Feira vai até o dia 14, Sexta-Feira Santa, porém, nesse dia, em horário diferenciado.



Para este ano, a expectativa é que 100 toneladas de pescado sejam vendidas, quase o dobro das 60 toneladas do ano passado. Do dia 11 ao dia 13 (terça, quarta e quinta-feira) o comércio de peixes funciona das 7h30min às 20h. No dia 14 (sexta) o horário é das 7h ao meio-dia. Confira os locais de venda e o preço, por quilo, dos peixes: