Veja como ajudar projetos de Santa Maria com o Imposto de Renda

Foto: Charles Guerra / New Co DSM

O Centro de Referência Recanto do Sol, em Camobi, atende cerca de 80 crianças e está apto a receber doações Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Ninguém duvida do importante papel exercido por entidades assistenciais à criança e ao adolescente em Santa Maria. Porém, a admiração não tem sido acompanhada pela solidariedade, mesmo quando não é necessário colocar a mão no bolso para ajudar. Em época de envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), gestores e voluntários cruzam os dedos para que aumente o número de contribuintes que, em poucos cliques, destinam parte do seu tributo para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Conforme a Receita Federal, o potencial de arrecadação do FMDCA chega a R$ 7 milhões, caso os cerca de 60 mil santa-marienses que entregam anualmente a declaração doassem 3% do tributo às entidades.

Só que o montante arrecadado anualmente é de menos de 6% desse valor. No ano passado, apenas R$ 295 mil foram doados ao fundo por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), que se origina após a declaração, para pagamento do tributo.

Ao todo, foram doados R$ 434 mil ao longo do ano, pois depois de maio, é possível doar até 6% do IR devido. Ou seja, ao menos R$ 6 milhões deixam de ser destinados a entidades locais a cada ano, dinheiro que acaba indo para os cofres da União.

– Infelizmente, isso ainda não faz parte da cultura do brasileiro. Mas é uma forma de fazer com que o imposto, que é obrigatório, seja aplicado aqui, em projetos que podemos ver no nosso dia a dia – explica Neilor Belinaso, presidente do Bandeira Social e voluntário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica).

– Algo que muitos contribuintes não entendem é que o valor doado sai do imposto que está sendo pago. E quem tem IR a restituir desembolsa agora, mas recebe o valor na restituição – esclarece Rosaura Vargas, coordenadora do programa de Educação Fiscal da prefeitura.

Mais de 100 entidades podem, anualmente, enviar projetos para candidatar-se à verba doada ao FMDCA. Para o valor relativo ao ano de 2016, 16 entidades cadastraram projetos (confira tabela). Entre elas, está o Centro de Referência Familiar Recanto do Sol (Cefasol). A entidade, na Vila Jardim, em Camobi, atende cerca de 80 crianças com até 13 anos, que frequentam aulas de reforço escolar e oficinas esportivas e musicais no turno inverso ao da escola.



Como doar?

– O contribuinte deve fazer a declaração por meio do modelo completo (e não do simplificado)

– O usuário preenche os dados da declaração, com dependentes, pagamentos e deduções

– Com o restante do programa completo, basta acessar a aba ¿Resumo da Declaração¿, clicar em ¿Doações Diretamente na Declaração - ECA¿, selecionar a opção do ¿Fundo Municipal¿ e, depois, o Estado e a cidade para doar ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Maria/RS

– O programa calcula quanto o contribuinte pode doar, limitando-se a 3% do imposto devido, e gera uma guia de pagamento

– O contribuinte paga a guia na rede bancária (inclusive pela internet) e prossegue com o envio da declaração e, se for o caso, paga o restante do imposto devido. A doação deve ser feita até 28 de abril

– Para que a entidade tenha acesso ao valor doado para o seu projeto, o contribuinte deve ligar ou mandar por e-mail, à entidade escolhida, o número da Darf que pagou com a doação (os telefones estão na página ao lado)

– Em caso de dúvidas, a prefeitura de Santa Maria oferece o contato com o Programa Municipal de Educação Fiscal, no telefone (55) 3921-7073

