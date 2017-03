Valdeci defende pais da Kiss e fala sobre hospital regional e governo Pozzobom

Entrevista 02/03/2017 | 12h01 Atualizada em

Único representante de Santa Maria na Assembleia Legislativa com a renúncia de Jorge Pozzobom (PSDB) para assumir a prefeitura da cidade, Valdeci Oliveira (PT) retomou sua rotina de trabalho no Legislativo e os roteiros pelo Estado, após 10 dias de férias em janeiro.



Na última terça-feira, por exemplo, participou da Romaria da Terra, na Fazenda Annoni, em Pontão, região Norte do Estado. Já nesta quinta-feira, às 19h, ele promove um debate sobre a reforma da Previdência, no Sindicato da Alimentação, em Santa Maria.

Na Assembleia, ele se prepara junto com o restante da bancada de oposição, que é minoria, para a votação da Proposta Emenda à Constituição (PEC) envolvendo a CEEE, a Sulgás e a CRM. Segundo o petista, o governo José Ivo Sartori (PMDB) não tem os 33 votos necessários para aprovação da PEC.



Hospital Regional



Vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente na Assembleia Legislativa em 2017, o deputado disse que ocorrerá uma audiência pública ainda neste mês, mais uma vez, para discutir a abertura do Regional.

– Praticamente está tudo parado, os caras vieram e fizeram um auê, nós chegamos ao final do segundo mês de 2017 e nada – afirmou, sobre o anúncio feito, em dezembro do passado, pelos governos estadual e federal de que o hospital seria administrado pelo Sírio-Libanês, Moinhos de Vento e Mãe de Deus.

Valdeci criticou a demora na abertura do Regional e o fato de os atendimentos não serem 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que foram investidos R$ 50 milhões em recurso público.



– Se essa é a decisão final do governo do Estado, que seja, mas abra o hospital, que apresente uma proposta de abrir e de quando vai funcionar – cobrou.

PEC na Assembleia

Valdeci criticou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) enviada à Assembleia Legislativa pelo governo Sartori e que será votada em breve. A PEC retira a obrigatoriedade de plebiscito para a privatização ou federalização da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Companhia Riograndense de Mineração (CRM) e Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás). Para ele, a medida não resolverá o problema das finanças do Piratini.

– Somos contra a privatização – argumentou Valdeci, frisando que hoje o governo não tem os 33 votos para aprovar a PEC.

A crise

Para o petista, o governo Sartori deveria extinguir o Tribunal de Justiça Militar, que gasta, segundo ele, R$ 40 milhões por ano e ¿não tem finalidade.¿ Também deveria apresentar uma política para combater a sonegação fiscal, que bateria na casa de R$ 7 bilhões, e um projeto de reorganização fiscal, já que as isenções alcançaram R$ 9 bilhões em 2016.

– O governo do Estado não está querendo resolver o problema econômico e financeiro do Estado, o que ele quer é implementar, aqui, uma receita neoliberal do estado mínimo para dar continuidade à linha nacional.

Governo Pozzobom

Derrotado por Pozzobom no segundo turno das eleições, o deputado estadual disse que tem acompanhado pelos jornais e que não tem uma avaliação sobre o governo tucano.

– A mesma coisa que perguntavam sobre o Schirmer (ex-prefeito) vou responder sobre o Pozzobom: quem tem de fazer a avaliação do governo é o povo de Santa Maria e a Câmara de Vereadores – afirmou ele, acrescentando que pretende colaborar com a administração de Pozzobom.

Deputados ignorados

Único representante da cidade no Legislativo, o petista destacou que espera que o governo tucano aproveite melhor as lideranças da cidade, com crítica aberta em relação à administração anterior, de Cezar Schirmer (PMDB).

– Sinceramente, eu espero que o governo municipal aproveite mais as lideranças que tem aqui da cidade, muito mais que o governo anterior, que praticamente ignorou que tinha dois deputados na Assembleia – alfinetou Valdeci, que defende o fim da grenalização em assuntos locais.

Muro da Rua Sete

O deputado Valdeci comentou sobre a polêmica que envolve a construção de um muro na Rua Sete de Setembro. Em um convênio firmado na época do governo petista, em 2004, para a construção do túnel da Gare, no final da Avenida Rio Branco, a prefeitura comprometeu-se a construir um muro, isolando os trilhos que cortam na Rua Setembro. Em 2015, o Dnit cobrou judicialmente a construção do muro, e a Justiça mandou fazer a obra.

Em janeiro, a Justiça emitiu nova decisão, exigindo o cumprimento do acordo por parte do município. Nem a prefeitura, nem a comunidade, querem levantar o muro.

– Se precisar de ajuda, eu quero estar à disposição, mas creio que há alternativa para que haja qualquer outra ação. Se tiver que fazer uma alternativa que se bote uma cancela eletrônica e não um muro como alguns defendem.

Boate Kiss



Recentemente, Valdeci acompanhou familiares das vítimas do incêndio da Boate Kiss, em encontro com o presidente da Assembleia. Segundo Valdeci, o grupo foi pedir apoio da Casa para que a tragédia não fique impune e também uma ajuda de custo para ir até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, Estados Unidos, onde foi protocolada uma ação, alegando a violação do direito à Justiça por parte do Estado brasileiro.



– Vou defender na Mesa que tenha ajuda, acho que é viável, tipo passagem para que possam ir até lá conversar (com membros da Comissão) – concluiu Valdeci.



