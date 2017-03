UFSM pede ajuda a prefeitos para manter Husm de portas abertas

Saúde pública 27/03/2017 | 09h01 Atualizada em

Prefeitos da região pretendem se mobilizar para evitar o fechamento do Pronto Socorro (PS) do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). A mobilização começou a ser articulada na manhã de sábado, durante encontro dos novos chefes de Executivo da região com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Paulo Burmann.



A reunião tinha como proposta principal mostrar a UFSM aos líderes regionais e aproximar a instituição dos municípios, mas a saúde acabou se tornando um dos temas centrais.

– O hospital está pedindo socorro – disse Burmann, durante visita guiada no campus da UFSM.

Segundo ele, o Husm gasta R$ 1 milhão por mês com o Pronto-Socorro e precisa, urgentemente, de recursos do governo do Estado. Por isso, ele pediu apoio dos prefeitos para pressionar o governo do Estado a renovar a contratualização de serviços.



O assunto deverá ser levado à reunião mensal da Associação dos Municípios da Região Centro (AM-Centro) e do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), marcada para terça-feira, às 8h45min, em Santa Maria.

Segundo a ex-prefeita de São João do Polêsine, Valserina Gassen (PMDB), a questão também deverá ser tratada pelo Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) da Região Central.

– Não sabíamos dessa dificuldade. Vamos fazer um chamamento regional porque não é possível que feche o Pronto-Socorro e os municípios fiquem sem atendimento – diz ela.

O prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner (PP), as lideranças regionais precisam se mobilizar para mostrar a importância do Husm e garantir a contratualização dos serviços.

– O fechamento do Pronto-Socorro seria uma tragédia – advertiu Montagner, que também defende uma discussão urgente sobre a abertura do Hospital Regional.

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), disse estar disposto a ajudar. Ele pretende discutir o assunto com o secretário estadual adjunto da Saúde, Francisco Paz, que tem agenda na cidade esta semana.

IMPASSE NOS VALORES

O coordenador regional de saúde, Roberto Leopoldo Schorn, disse no sábado que assunto do Pronto-Socorro do Husm não está mais sob a responsabilidade da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS):

– Aqui, esgotaram-se as tratativas. A gente segue acompanhando, mas, agora, essa discussão está em nível estadual. Pelo que sei, a divergência se refere a valores. O Husm não estaria aceitando o que o Estado oferece.

A superintendente do Husm, Elaine Resener, confirma que o hospital é deficitário e que o Sistema Único de Saúde (SUS) não consegue pagar por tudo o que é feito na instituição. Mas ela não acredita que o PS vá fechar as portas:

– O Fundo Nacional de Saúde vem atrasando o repasse de verbas, e isso é muito complicado. Esse atraso impacta no pagamento de fornecedores que abastecem o hospital. Nós precisamos de remédios e materiais para dar atendimento com segurança aos pacientes. Nunca trabalhamos com a possibilidade de fechar o PS, mas isso só é possível se tivermos condições de trabalhar. O paciente que chega na emergência é o mais caro, o que demanda mais medicamentos, desde a hora em que chega até a saída. Ao longo dos anos, o Husm passou por momentos difíceis, mas sabemos da nossa responsabilidade. Se a gente fechar, para onde vão esses pacientes? – diz a médica.

Ainda de acordo com Elaine, a direção do hospital está finalizando outro contato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para esclarecer quais são as reais necessidades da instituição e o quadro de funcionários para, a partir disso, redefinir os recursos.



Nesta terça-feira, o Husm deve receber respostas sobre a liberação de parte dos recursos atrasados, que chegam aos R$ 5 milhões.