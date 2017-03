Tupanciretã deve colher 511 toneladas de soja

Tupaciretã 25/03/2017 | 09h19 Atualizada em

Ao participar da abertura da 10ª Colheita da Soja, na manhã de sexta-feira, em Tupanciretã, o governador José Ivo Sartori (PMDB) defendeu a desburocratização do Estado para facilitar a vida dos produtores rurais. A solenidade ocorreu na Agropecuária Richter, no interior do município, e reuniu dezenas de produtores, além de cinco prefeitos e outras autoridades.

– É preciso melhorar licenciamentos e programas que cuidem do solo e da água – disse Sartori, ao comemorar a expectativa de safra recorde com previsão de colheita de 16,8 milhões de toneladas do grão.

O governador disse também que o Rio Grande do Sul precisa ¿industrializar mais do que exportar¿ sua produção de grãos.

– A soja é a locomotiva das exportações. O agronegócio mostra a superação das dificuldades. E é, de certa forma, o Rio Grande que dá certo – afirmou Sartori.

Tupanciretã deverá colher 511 mil toneladas, segundo a Emater. No entanto, os números poderão ser ainda melhores, com a possibilidade de colheita de 64 a 70 sacas do grão por hectare. Essa foi a produtividade constatada nos primeiros 300 hectares de uma área de 146,5 mil hectares cultivados nesta safra. A soja tem área plantada de 5,5 milhões hectares no Estado e um valor bruto de produção estimado em R$ 18,1 bilhões.

Defesa das medidas



Sartori também aproveitou a solenidade para defender as mudanças que vem implementando e para alfinetar a oposição:



– Tudo é como a semente da soja, que dá resultado. Se não plantarmos a semente da maneira correta, a sociedade será penalizada. E ela não quer mais ser penalizada. Sei que foram remédios amargos, mas sem tratamento não se cura ninguém.

Em outro recado aos opositores, ele criticou a postura que leva a sociedade a generalizar questões isoladas, a exemplo do escândalo envolvendo a carne.

Maior produtor de soja do Estado, Tupanciretã se divide entre a euforia de uma das melhores safras da história gaúcha e as dificuldades enfrentadas pelos produtores, como a queda no preço da saca da oleaginosa e o estado precário da principal via de escoamento da safra.

– Vamos armazenar para tentar conseguir um preço melhor – conta o produtor rural Elson Richter, 45 anos, filho de Emerci Richter, um dos mais antigos produtores de soja do Rio Grande do Sul e fundador da Agropecuária Richter.

Há 59 anos, produtores aguardam melhorias no trecho de 45 quilômetros da RS-392, que liga Tupanciretã a Joia. Apesar de ser a estrada pela qual os grãos produzidos em Tupã partem para o país e o mundo, a via não deverá ser asfaltada tão cedo.

– Essa estrada é prioritária, mas não tem previsão orçamentária. Não vamos fazer como os outros governos, que prometeram e não fizeram – disse o secretário estadual de Transportes, Pedro Westphalen.

Já Sartori frisou que ¿o Estado está fazendo o que dá para fazer¿. Ele apontou esforços que o governo vem fazendo para melhorar estradas e disse que pretende copiar o modelo de concessão de rodovias do governo de São Paulo.

– Somos grandes produtores de grãos, mas infelizmente um pequeno reduto de votos – desabafou o prefeito de Tupanciretã, Carlos Augusto Brum de Souza (PP), o Guga.

Segundo ele, 2.184 veículos trafegam todos os dias pelo trecho da RS-392. Em época de safra, esse número aumenta com o fluxo de caminhões.