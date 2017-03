Taxistas cobram fiscalização de aplicativos e informais em Santa Maria

Transporte 17/03/2017 | 12h01 Atualizada em

O presidente da Associação dos Condutores de Táxis de Santa Maria (Atasm), Volmar Pedroso de Arruda, ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores, na quinta-feira à tarde, para pedir a fiscalização dos parlamentares em relação ao uso de carros executivos e do serviço de aplicativos, que não são regularizados na cidade.

Sob o olhar de mais de 100 taxistas, o representante da categoria reclamou que, atualmente, segundo ele, há mais de 300 carros clandestinos dividindo espaço com os taxistas regularizados. A cada seis meses, informou Arruda, o taxista desembolsa cerca de R$ 700 em tributos ao município.

– Não é justo que nós, taxistas, tenhamos que ter regra para trabalhar. Sou contra aquele que não paga tributo e divide espaço conosco – protestou o presidente da Atasm, aplaudido pelos colegas.

Nesta sexta-feira, conforme Arruda, há 326 táxis em Santa Maria, somando um total de 900 trabalhadores, já que há mais dois auxiliares para cada carro. Além disso, frisou o representante da classe, o serviço é responsável pelo sustento de cerca de 1,5 mil pessoas.

– Queremos que os vereadores cobrem da prefeitura a fiscalização, pedindo a proibição dos aplicativos – reforçou Arruda.

SUBCOMISSÃO

Em resposta à reivindicação de categoria, o presidente da Casa, Admar Pozzobom (PSDB), pediu para que a associação envie ofício à Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de criar uma subcomissão para tratar do assunto. Na quinta-feira, o Legislativo aprovou moção de congratulações ao trabalho da Atasm, de autoria do petista Daniel Diniz.