Site mostra como é feito cálculo da passagem de ônibus em Santa Maria

O prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) decidiu criar um site para dar transparência ao cálculo da passagem de ônibus. O site, que foi lançado ontem, mostra tudo o que compõe a tarifa e como calculá-la. Mas, o grande desafio não parece ser esse, e sim tornar o serviço melhor.

A questão é que os ônibus só serão vantajosos quando parte da população sentir que é mais rápido, barato e/ou cômodo ir de transporte coletivo do que de carro ou moto. Sem os BRTs, com corredores exclusivos e linhas integradas racionalmente, dificilmente Santa Maria terá isso.



A falta de informações sobre as linhas nos abrigos de ônibus e a superlotação em algumas linhas são outros problemas que dificultam a vida do passageiro e pode afastá-lo do transporte público.

De 2012 até 2016, o total de passageiros pagantes caiu 13% em Santa Maria, por vários fatores, como qualidade do serviço, tarifa cara e crise na economia. E, se os ônibus continuam fazendo praticamente a mesma quilometragem para levar menos pagantes, isso pesa no cálculo da tarifa e força novos aumentos. E, quanto mais cara a tarifa, menos gente anda de ônibus, e quanto menos gente paga, mais a passagem terá de subir de novo.

Em cidades como Cascavel (PR), há, nos bairros, linhas coletoras que deixam os passageiros em grandes terminais regionais. Trazendo a ideia para Santa Maria, seria possível evitar que, em horários de pouco movimento, ônibus de várias linhas diferentes andassem quase vazios rumo ao Centro. Isso reduziria custos e poderia tornar o transporte mais rápido e atrativo.