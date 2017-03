Sest/Senat de Santa Maria terá o primeiro simulador de ônibus e caminhões do Estado

Transporte 01/03/2017 | 20h42 Atualizada em

O Sest/Senat de Santa Maria vai inaugurar, no dia 10 de março, o primeiro simulador de direção para treinar motoristas profissionais de ônibus e caminhões do Estado. Ele será usado para aumentar a segurança e reduzir os custos na preparação e qualificação desses profissionais. Além desse equipamento, será instalado um na Capital e, a médio prazo, um na Serra e outro na zona sul do Estado.

– A grande eficiência desses equipamentos é permitir treinamento para enfrentar situações difíceis e que, por serem de risco, não podem ser simuladas com passageiros ou cargas. Um veículo que perde a sustentabilidade ou em que a carga se movimenta, que necessita sair para acostamento para evitar acidente, que estoura o pneu. São situações de perigo e que vão exigir reação e ação do motorista e que não podem ser testadas com passageiros ou cargas. Essa é a função principal do simulador que será instalado em Santa Maria – afirmou Pedro Antonio Teixeira, diretor do Sest/Senat no Estado.