Servidores protestam contra reformas trabalhista e da Previdência

Sindicatos que representam diversas categorias trabalhistas fizeram, na tarde desta quarta-feira, um dia de paralisação e organizaram um protesto na Praça Saldanha Marinho, que reuniu mais de 600 pessoas, conforme a Brigada Militar (BM). Já os organizadores afirmaram que mais de mil pessoas participaram da mobilização. Com faixas, cartazes e gritos de ordem, os manifestantes protestaram contra as reformas Trabalhista e da Previdência Social.



Antes da concentração de pessoas na Saldanha Marinho, o 2º núcleo do Cpers/Sindicato realizou uma assembleia, no auditório do Instituto Olavo Bilac, para debater a mobilização da greve da categoria, marcada para começar nesta quarta-feira, junto com a grande paralisação.

A diretora do 2º núcleo do Cpers, Sandra Regio, disse, na assembleia, que a greve é confirmada a partir de hoje. Ela não soube informar quantas escolas vão aderir ao movimento, mas garante que os 18 municípios de abrangência do 2º núcleo têm ¿força de luta¿ para fazer a greve.

Contra as reformas

O diretor de mobilização do 2º núcleo do Cpers/Sindicato, Rafael Torres, diz que as reformas Trabalhista e da Previdência Social são absurdas. Ele garante que os trabalhadores não vão aceitar ¿trabalhar até morrer nem morrer trabalhando¿.

O policial civil Juliano Colvero, representante do Sindicato dos Agentes da Polícia Civil do Estado (Ugerim), diz que, se a reforma da Previdência for aprovada, a categoria perderá a regulamentação especial para aposentadoria.

– Nós temos a aposentadoria regulamentada específica porque temos as questões de risco no trabalho, entre outros fatores. Se a reforma for aprovada, vai mexer com essa regulamentação, que será desconsiderada – comenta.

Diana Sampaio é a presidente da Seção Sindical dos Técnicos do Nível Superior da Universidade Federal de Santa Maria (Atens/UFSM) e comenta que a aprovação das reformas vai mexer com a vida trabalhista de todos os cidadãos. Ela menciona que os critérios de idade são injustos e diz que o sindicato construiu propostas que serão apresentadas a deputados estaduais e federais, para que possam ser acrescentadas nos textos das reformas como emendas.

– Se as reformas fossem abertas para o diálogo, quem sabe seja possível propor modificações e minimizar os impactos nocivos – opina Diana.