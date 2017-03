Servidores e professores de Santa Maria se mobilizam por reajuste de salário

Rede municipal 24/03/2017 | 09h01 Atualizada em

Professores e servidores públicos municipais de Santa Maria já se mobilizam por reajuste salarial. É que março é o mês da data-base anual, quando iniciam as discussões salariais.



Pela Constituição Federal, os governos são obrigados a revisar anualmente os salários do funcionalismo, o que significa repor ao menos a inflação do período. Na carona da revisão obrigatória de salários, os sindicatos aproveitam para ampliar as reivindicações e obter aumento no contracheque.

Os professores municipais, por exemplo, vão pedir 15% para atingir o piso nacional da categoria. O reajuste foi um dos temas da assembleia da categoria realizada na noite da última quarta-feira.

Dirigentes sindicais de Santa Maria chamam de "manobra política" a alteração na Reforma da Previdência



Conforme o coordenador de Formação Sindical do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (Sinprosm), Paulo Merten, enquanto o piso nacional está em R$ 1.149,40 (para carga horária de 20 horas semanais), no município, os docentes estão recebendo R$ 999,46. Merten lembra ainda que a categoria tem direito à inflação do período, na casa dos 6,29%.

Se a prefeitura optar por repor somente a inflação, ainda faltarão 8,71% no contracheque dos professores para atingir o piso nacional. Por isso, os 15% contemplam a reivindicação.

Vereadores são contrários a projeto de ter segurança armada 24 horas em bancos de Santa Maria



Já o Sindicato dos Municipários ainda não definiu um índice. A entidade aguarda reunião com o prefeito nas próximas semanas, quando será dado início ao processo de negociação.

– É preciso esperar fechar o mês. Não posso criar falsa expectativa na categoria – explica o presidente do sindicato, Renato Costa.

Vereadores querem resolver alagamentos em 6 vilas de Santa Maria



Atualmente, a prefeitura de Santa Maria tem 3.382 funcionários ativos. O chefe da Casa Civil e secretário de Município de Gestão e Modernização Administrativa, Guilherme Cortez, diz que o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) deverá receber representantes dos servidores e professores, mas não disse quando.