Segurança é escolhida a prioridade da região para Consulta Popular

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A insegurança das cidades se refletiu na escolha da principal prioridade da Região Central para a Consulta Popular, que ocorrerá em 18, 19 e 20 de julho. O reaparelhamento e a reposição de efetivo policial receberam 57 votos na reunião feita na segunda-feira pelo Conselho Regional de Desenvolvimento Central (Corede-Central).

Esse foi um dos 47 projetos elaborados a partir do planejamento estratégico feito pelo Corede, que abrange 19 cidades. O estudo foi feito nos 28 Coredes, e foram investidos R$ 2,5 milhões em recursos do Estado, segundo o coordenador-Geral de Participação e Consulta Popular, Teonas Baumhardt.

– As pessoas estão ansiosas por segurança, ainda mais quando parte do efetivo foi para Porto Alegre – avaliou o presidente do Corede-Central, Silon Procath da Silva, sobre a prioridade número um para a região, referindo-se aos 75 policiais do BOE da Brigada Militar que foram deslocados para a Capital, ontem.

Também estão na lista de prioridades acesso asfáltico aos municípios, fortalecimento da rede básica de atenção à saúde e aumento do atendimento de urgência e emergência.

Baumhardt disse é o planejamento estratégico é um balizador para o Estado investir:

– Diante da crise financeira do Estado, não podemos dar luxo dar o luxo de errar e esse planejamento servirá de base para a Consulta Popular.

Na cédula de votação, serão incluídos 10 projetos, mas a população votará em um. Depois, o Corede definirá mais duas prioridades para receber todos os recursos. Baumhardt disse que, nos próximos dias, será definida a verba destinada à Consulta Popular deste ano. Em 2016, foram R$ 50 milhões. Ele prometeu que "100% dos recursos" da Região Central serão liberados. O prefeito de Júlio de Castilhos, João Vestena (PSB), diz que o planejamento estratégico "é muito rico", mas esbarra na falta de verbas:

– O que frustra é não ver minimamente realizados.