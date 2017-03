Secretário faz um pedido aos produtores rurais: não usem caminhões pesados em estradas do interior

Política 31/03/2017 | 10h08 Atualizada em

Vice-prefeito Sergio Cechin e o secretário Almeida Rosa foram à Câmara ontem falar sobre as ações do governo no interior

A falta de máquinas para garantir melhorias nas estradas dos distritos de Santa Maria levou os vereadores a um pedido de esclarecimento feito à prefeitura. Ontem à tarde, a sessão ordinária foi suspensa para que os parlamentares ouvissem o vice-prefeito, Sergio Cechin (PP), e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços, Paulo Roberto Almeida Rosa, em reunião reservada, no gabinete da Presidência.

No encontro, solicitado pela Comissão de Serviços Públicos e Assuntos Distritais do Legislativo, Almeida Rosa explicou a situação do parque de máquinas, confirmou a contratação de horas-máquina e fez um apelo para que os produtores ajudem a prefeitura, evitando transportar a safra em caminhões pesados.

Segundo Almeida Rosa, metade da força de trabalho da Secretaria de Infraestrutura está no distrito de Santa Flora há dois meses, por determinação do prefeito Jorge Pozzobom (PSDB). No entanto, o trabalho de recuperação de estradas acaba prejudicado pelo tráfego de veículos pesados, como carretas e bitrens, usados no transporte da produção local.

– Cadê o espírito público de quem utiliza veículos pesados numa estrada de chão?– observou Almeida Rosa, sugerindo que os próprios produtores colaborem com a prefeitura.

Sobre a situação do parque de máquinas, o secretário alega que a atual administração assumiu com boa parte do maquinário estragado. A maioria dos equipamentos já foi consertada, mas ainda há déficit de maquinário. Em dezembro do ano passado, a prefeitura instaurou sindicância para apurar a situação do parque de máquinas.

A investigação foi prorrogada e deve ser concluída em abril. O presidente da Comissão de Serviços Públicos, Luciano Guerra (PT), disse que o Executivo esqueceu os outros oito distritos. O interior tem mais de dois mil quilômetros de estradas.