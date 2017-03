Schirmer diz que não vai assumir a Casa Civil e seguirá na Segurança

Política 30/03/2017 | 12h59 Atualizada em

Cotado para assumir a Casa Civil do governo José Ivo Sartori (PMDB), o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, nega a mudança, embora ganhe cada vez mais espaço em papel institucional no Palácio Piratini. O ex-prefeito de Santa Maria foi escolhido para integrar a recém-criada coordenação de governo ao lado do secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo, e do titular da pasta de Comunicação, Cléber Benvegnú.

Até então, os protagonistas do governo eram o atual chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, e o secretário da Fazenda, Giovani Feltes, ambos deputados federais, junto com Carlos Búrigo.

– Tudo o que diz respeito a esse assunto é boato – desconversou Schirmer, confirmando somente a participação na coordenação do governo.

Ele diz que um secretário não atua só na ¿sua área específica¿, ressaltando as funções que assume, enquanto integrante da nova coordenação do Piratini.

– Vou auxiliar nas relações com a Assembleia Legislativa e em questões internas, agilizar procedimentos – informou ele.

Desde que assumiu a Secretaria da Segurança Pública, em setembro do ano passado, o ex-prefeito de Santa Maria tem atuado intensamente nos bastidores. Em dezembro, Schirmer circulou pelos corredores da Assembleia Legislativa e ajudou Biolchi, que poderá assumir a cadeira de deputado federal, na articulação e aprovação de medidas do pacote de ajuste fiscal. Além disso, Schirmer tem sido um porta-voz de Sartori na defesa do restante das propostas de ajuste que devem ser votadas em breve pelos deputados.

Embora desconverse, Schirmer deve ter papel fundamental na reestruturação do governo, a partir do provável desembarque do PDT, que aposta na candidatura do ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge no ano que vem.

– Não sei de nada, isso é o governador que decide – esquivou-se, referindo-se à própria escolha e de novos nomes para compor o governo Sartori.

Além da questão partidária, Schirmer é amigo pessoal de Sartori.