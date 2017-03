Santa Maria investirá no turismo de eventos 

Para futuro 02/03/2017 | 14h21 Atualizada em

O Santa Maria Convention & Visitors Bureau – Vale Central RS (SMCVB) nasce com a missão de ampliar o turismo na cidade, principalmente o de eventos, já que Santa Maria é ponto privilegiado para realizar congressos estaduais e tem potencial para eventos nacionais, principalmente na área acadêmica.

E para divulgar esse potencial, o Convention está plantando para colher: vai trazer, nesta sexta-feira, para conhecer a cidade, 10 empresas produtoras de eventos do Rio Grande do Sul. Serão feitas visitas técnicas em espaços para eventos, hotéis, restaurantes, aeroporto e campus da UFSM.

Também participarão do fantur o diretor de Qualificação e Ensino da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), Marcelo Bento, e um representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/RS).



O grupo ficará hospedado nos hotéis Itaimbé, Park Hotel Morotin, Dom Rafael Premium e Beira Rio Business Center, na localidade do Recanto Maestro, entre Restinga Seca e São João do Polêsine, complexo que também será apresentado.



Voos para Santa Maria

A linha aérea diária da Azul, de Santa Maria a Porto Alegre, é um fator decisivo e que permite Santa Maria voltar a ser sede de congressos nacionais na área acadêmica, pois muitos palestrantes e convidados se negavam a vir de ônibus para Santa Maria.



Cada pessoa que vem para a cidade para um evento gasta em hospedagem, alimentação, transporte e, de quebra, pode ainda gastar no comércio ou em diversão.

Uma visão externa do Centro de Convenções da UFSM Foto: Deni Zolin / Agencia RBS

A UFSM deve inaugurar em breve o Centro de Convenções, que será o maior do Rio Grande do Sul, com espaço para 1.340 pessoas sentadas. A obra está quase pronta, mas a data de inauguração ainda não foi confirmada porque depende das liberações de alvarás, segundo o reitor Paulo Burmann.

O espaço, que custou R$ 14 milhões, permitirá a realização de formaturas e grandes convenções acadêmicas.