Santa Maria gerou 205 novos empregos neste ano

Economia 17/03/2017 | 09h01 Atualizada em

Depois de fechar 2016 com um corte de 312 empregos com carteira assinada, Santa Maria retomou a geração de postos de trabalho. Em fevereiro, foram 2.017 contratações e 1.861 demissões na cidade, resultando num saldo positivo de 156 novos empregos. Já no acumulado de 2017, são 205 novos empregos criados.

Clube de Santa Maria vai investir R$ 10 milhões em obras



No mês passado, todos os setores ficaram no positivo em Santa Maria, com destaque para a indústria, que gerou 78 novas vagas. Ainda é cedo para fazer uma análise mais aprofundada, mas tomara que seja mesmo uma retomada da geração de empregos. Pelo menos, no país, fevereiro teve o primeiro saldo positivo, com 35 mil postos abertos, após 22 meses com cortes seguidos.



Foto: reprodução / reprodução