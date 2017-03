Santa Maria é a 42ª com melhores condições de vida entre as 100 maiores cidades do Brasil

Ranking 11/03/2017 | 15h03 Atualizada em

Um ranking publicado na sexta-feira pela Revista Exame deixou Santa Maria bem na foto, na pesquisa feita entre os 100 municípios mais populosos do país. De acordo com o estudo, feito pela Consultoria Macroplan, a cidade Coração do Rio Grande é a 2ª melhor do Rio Grande do Sul – só perde para Caxias do Sul –, a 10ª colocada na Região Sul e a 42ª no Brasil em condições de vida.

O ranking levou em conta 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade. Segundo a Exame, a pesquisa determinou pesos diferentes para cada área: 35,3% para educação e cultura; 35,3% para saúde; 20,6% para infraestrutura e sustentabilidade e 8,8% para segurança. No índice final, quanto mais perto de 1, melhor é a condição de vida da cidade.

As 15 cidades da Região Sul e suas colocações entre as 100 maiores cidades do país



Maringá (1º)

Curitiba (9º)

Londrina (15º)

Florianópolis (17º)

Cascavel (18º)

Blumenau(27º)

Caxias do Sul (31º)

Joinville (33º)

Ponta Grossa (37º)

Santa Maria (42º)

Porto Alegre (44º)

São José dos Pinhais (50º)

Pelotas (73º)

Gravataí (79º)

Canoas (80º)

As 10 primeiras do país



1ª) Maringá (PR)

2ª) Piracicaba (SP)

3ª) São José do Rio Preto (SP)

4ª) São José dos Campos (SP)

5ª) Franca (SP)

6ª) Campinas (SP)

7ª) Jundiaí (SP)

8ª) Limeira (SP)

9ª) Curitiba (PR)

10ª) Sorocaba (SP)