RSC-287 pode ter novo pedágio entre Santa Maria e Paraíso do Sul

Rodovia 30/03/2017 | 08h55 Atualizada em

O Estado divulgou ontem o edital com as regras prevendo a implantação de pedágios em estradas estaduais. Uma das cotadas é a RSC-287, no trecho entre o bairro Camobi e Paraíso do Sul. Só que, pela previsão mais otimista do governo, o edital de concessão sairia este ano e as obras começariam em 2018 – e se tudo certo com a licitação. A concessão seria pelo prazo de 30 anos.

Uma questão intriga: nesse mesmo trecho, o Daer está prevendo investir milhões de reais para a recuperação da RSC-287, só que as obras de conserto dos problemas do asfalto ainda não começaram devido a uma reformulação no projeto. Ou seja, se a obra for feita, a empresa de pedágios já receberia a estrada em boas condições.

Site mostra como é feito cálculo da passagem de ônibus em Santa Maria



Outro problema é a falta de clareza sobre o que vai ocorrer. No final do ano passado, o próprio secretário estadual de Transportes Pedro Westphalen vinha afirmando que, pelo volume de veículos na RSC-287, não haveria como prever a duplicação da estrada no projeto de concessão, pois a tarifa do pedágio ficaria muito cara para poder bancar melhorias. Já, ontem, conversei com Westphalen, e ele disse que a RSC-287 sempre aparece na lista das rodovias que poderão ter pedágios, mas que não é certo que isso vai ocorrer, pois a decisão final de que estradas serão incluídas caberá ao governador Sartori. Além disso, o secretário disse ontem que, se a 287 receber pedágio, será preciso exigir a duplicação de parte ou de toda ela.

– Se não houver duplicação, não faz sentido colocar pedágio – diz Westphalen.

Deputado planeja mobilização para duplicar estradas de Santa Maria até Porto Alegre



Ou seja, é tudo tão nebuloso que fica difícil saber o que vai acontecer. A questão é que, enquanto nada é feito, os motoristas ficam sofrendo e morrendo com as estradas com problemas e sem duplicação.



Foto: Ronald Mendes / Agencia RBS

Pedágio sairá mesmo do papel?



A previsão da Secretaria de Transportes é entregar um estudo ao governador Sartori no segundo semestre para decidir as rodovias que serão licitadas e lançar os editais de concessão. Certo é que poderão participar empresas nacionais e internacionais para assumir as praças de pedágios e a manutenção. A questão é que o mandato de Sartori termina no final de 2018 e, já conhecendo a burocracia do Estado, há risco de o governo acabar e de os pedágios não terem sido implantados.

De onde são os vereadores que mais gastam com diárias na região



Não é a primeira vez que a região de Santa Maria é cotada para ter estrada com pedágio. No final dos anos 1990, quando várias rodovias federais foram concedidas no Estado, chegaram a iniciar as obras de praças de pedágios em Val de Serra, na BR-158, e perto da Ulbra, na BR-287. Mas devido a um impasse, os pedágios não saíram.