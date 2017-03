Recadastramento biométrico começa nesta segunda em sete cidades da Região Central

Justiça Eleitoral 06/03/2017 | 09h20 Atualizada em

A partir de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) passa a realizar o processo de recadastramento biométrico em sete municípios da região. São eles: Caçapava do Sul, Cacequi, Jaguari, Júlio de Castilhos, Paraíso do Sul, Restinga Seca e São Sepé. Os eleitores dessas cidades terão de comparecer ao cartório eleitoral, quem não atualizar o cadastro dentro do prazo determinado terá o título cancelado. Outros dois municípis da região, São Francisco de Assis e Agudo também farão o cadastro este ano (veja mais no quadro abaixo).

Para fazer o cadastro, é necessário que o eleitor leve um documento de identificação com foto, comprovante de endereço, título eleitoral e CPF ( se possuir) e comprovante de quitação com o serviço militar ( para os eleitores do sexo masculino, maiores de 18 anos, que forem fazer o título pela primeira vez). A coleta dos dados biométricos está sendo feita desde 2013.

Dos 497 municípios do Estado, o processo de revisão já foi concluído em 326 cidades. Nas 39 cidades da região, em 24 o recadastramento já está em dia, nove já definiram o período para a revisão do eleitorado, e seis ainda não têm data. O sistema biométrico consiste, basicamente, na coleta de digitais dos dedos da mão, uma foto, feita na hora, e, por fim, uma assinatura digital.