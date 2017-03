Qual o seu perfil de consumo?

Opinião 27/03/2017 | 13h30 Atualizada em

Estudos afirmam que a classe média no Brasil é a mais consumista entre as classes sociais do país. A globalização facilita diretamente a aquisição de produtos que antes só eram comprados em viagens internacionais. Porém, independentemente de quanto dinheiro você ganhe ou gaste, o importante mesmo é atentar para a sua personalidade de consumo.

Mas, afinal o que é personalidade de consumo? Trata-se basicamente do perfil do consumidor que somos. Ou seja, a sua personalidade de consumo reflete exatamente a situação financeira que você se encontra no momento.

Foto: Pixabay / Reprodução

Perfil 1

Há quem utilize indiscriminadamente linhas de crédito ou quem comprometa o seu orçamento mensal para satisfazer desejos instantâneos e supérfluos, que surgem conforme as novas tendências do mercado, como a troca frequente de bens de longa e média duração, por exemplo.

É um público que prefere comprar novos produtos do que conservar os que já possui e que, geralmente, não dá o devido valor ao dinheiro. Apesar de muitas vezes pesquisarem os preços, optam por itens de pouca qualidade, com isso acabam criando sempre novas necessidades, vivendo imersos em um círculo vicioso.



Perfil 2

São pessoas com personalidade de consumo consciente, que planejam suas despesas, traçam metas, usam o crédito de forma cautelosa e acabam concretizando seus sonhos. Seja da casa ou do negócio próprio, por exemplo.



São pessoas que, lentamente, conseguem alcançar as coisas que almejam com o fruto do seu trabalho e de suas economias.

No entanto, o chama a atenção é que a classe com maior poder econômico da sociedade não é a mais consumista. Ou seja, são os que ganham menos que gastam mais. Na maioria das vezes, as pessoas criam necessidades apenas voltadas para o que está em voga no momento e acabam se tornando reféns de um consumo desenfreado e consequentemente se enchem de dívidas.

Infelizmente, nem todo mundo faz balanços mensais ou anuais com o dinheiro que recebe, seja na forma de remuneração, rendimentos ou negócios sazonais. No entanto, não precisa ser empresário nem administrador de empresas para saber que planejamento financeiro é importantíssimo, tanto para a renda individual e familiar quanto para a sua saúde emocional.

Então, analise a sua personalidade de consumo e responda para si mesmo: Estou feliz com a minha condição financeira atual?