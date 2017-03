Programa oferece próteses dentárias gratuitas em Jaguari

Região 20/03/2017 | 12h04 Atualizada em

Após conquistar recurso de R$ 100 mil junto ao Ministério da Saúde, a prefeitura de Jaguari deu início ao programa de implantação de prótese dentária em pessoas da comunidade que não dispõem de recursos para a colocação das mesmas, sejam elas parciais ou totais.



Santa Maria deve criar uma rede para atender crianças e adolescentes vítimas de violência



Pelo programa, segundo a secretária municipal da Saúde, Jaqueline Pivetta, serão contempladas, em média, 21 pessoas por mês.



Para o funcionamento do programa, o município contratou um odontólogo, que realiza a triagem dos beneficiários e os prepara para receber a prótese. Jaqueline destaca que o programa vem ao encontro das ações de prevenção de enfermidade e promoção da saúde que a administração municipal vem desenvolvendo.

Saiba quais são as principais doenças do aparelho respiratório e como evitá-las

– É mais um programa que irá auxiliar na promoção da saúde de nossa população, nesse caso, a saúde bucal – frisa.

Para a secretária, o programa garante de forma eficaz que a população tenha acesso integral às ações de saúde bucal, suprindo uma grande necessidade da comunidade e, ampliando assim, a qualificação das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal.

Banco de sangue faz mutirão de coleta de sangue neste sábado



A secretária Jaqueline Pivetta anuncia que o odontólogo Angelo Tusi Tamiosso, contratado pelo município para o programa, já iniciou na semana passada a implantar as primeiras próteses dentárias para as pessoas da comunidade que foram beneficiadas com o programa.



* Com informações Miguel Monte/Prefeitura de Jaguari