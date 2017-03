Preocupação com futuro faz parte de pesquisas na antiga Fepagro

Agronegócio 29/03/2017 | 14h07 Atualizada em

Desde que a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) foi extinta, em 17 de janeiro deste ano, algumas indefinições rondam a área de 542 hectares da instituição no distrito de Boca do Monte, em Santa Maria.



Um protocolo de intenções assinado pela prefeitura e pelo governo do Estado, ainda no ano passado, previa a doação de 150 hectares do espaço para o município.



De lá para cá, as equipes da antiga fundação, que continuam trabalhando normalmente em suas pesquisas, foram incorporadas ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária e Irrigação, que faz parte da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Mas o que vai ser feito do local ainda é uma grande dúvida.

Preocupados com a preservação da área rica em plantas e microrganismos, os pesquisadores de Santa Maria comemoraram a publicação de um artigo no International Journal of Current Research, uma publicação internacional que reúne editores de diferentes lugares do mundo. Para eles, a aprovação da pesquisa é um reconhecimento da importância da manutenção da fauna e da flora da área.

– Temos muitos projetos de preservação de bosques e avaliação de biodiversidade, em função de termos uma área grande com baixa interferência do homem que reúne muitas plantas e microrganismos. Esse artigo é mais um atestado do quanto é importante que a gente consiga conservar essa área para pesquisas – explica a pesquisadora e engenheira agrônoma Gerusa Steffen.

O trabalho publicado na revista foi desenvolvido nos últimos três meses, por meio de uma parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. O grupo coletou diferentes espécies de fungos que cresciam na área hoje ocupada pela Fepagro e identificou 40 tipos de macrofungos que são importantes para a manutenção das florestas. Além disso, a sede da instituição em Santa Maria tem um banco de fungos isolados que são capazes de promover o controle de doenças e pragas em lavouras e podem vir a ser usados como bio-herbicidas.

– Esse é um dos muitos levantamentos que fizemos nesse espaço e que já identificaram, inclusive, novas espécies de fungos, que ainda não haviam sido encontradas no país. Além disso, esse espaço é uma Área de Coleta de Sementes (ACS) e, além de promovermos a manutenção de bosques de espécies nativas, comercializamos mudas e sementes – acrescenta o também engenheiro agrônomo e pesquisador Evandro Missio.

Para a bióloga e pesquisadora Joseila Maldaner, a dúvida sobre o futuro da área preocupa a equipe. Os pesquisadores acreditam que o espaço reservado à prefeitura não prejudicaria as atividades desenvolvidas por eles, mas ainda estão no aguardo de informações sobre o que (e como) será feito no local.

– O ecossistema funciona de forma integrada, e a grande circulação de pessoas pode ser muito prejudicial. Por isso estamos lutando pela preservação desse patrimônio genético, além dos animais que vivem aqui, como pássaros, veados, tamanduás, entre outros – diz Joseila.

Além dos três, também participou da pesquisa o engenheiro florestal Cleber Saldanha e os professores Marcelo Sulzbacher, Zaida Inês Antoniolli e Rodrigo Jacques.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural de Santa Maria, Rodrigo Menna Barreto, o secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado, Ernani Polo, disse que ainda estão reestruturando as equipes do novo departamento e que ainda não há uma definição sobre o que será feito com as áreas da Fepagro no Rio Grande do Sul.

– Temos o interesse de manter a área de 150 hectares que foi cedida pelo Estado ao município. Mas não vamos fazer nada lá sem antes termos um inventário florestal completo, para saber o que há no local em termos de espécies, de relevo e de solo. E teremos todo o cuidado de manter preservada a área que precisa ser preservada. Só depois disso vamos captar recursos para desenvolver atividades lá. Nossa intenção é poder fazer daquele espaço um lugar para múltiplos usos ligados à questão rural, desde a capacitação de agricultores até um espaço para realização de feiras, como a Expofeira, e uma pista coberta para rodeios, que também está nos planos da prefeitura – afirma o secretário.



