Prefeitura de Santa Maria dá dois dias para moradores irregulares deixarem casas populares

Cerca de 20 pessoas foram notificadas no loteamento da Vila Brenner, na manhã desta quinta-feira, pelo setor de fiscalização da prefeitura de Santa Maria. A ação, desencadeada pela Superintendência de Habitação, teve por objetivo coibir a venda e o aluguel ilegal de unidades habitacionais. As pessoas que estão vivendo de forma irregular nos imóveis receberam o prazo de 20 dias para deixar o local.

A comercialização de casas populares construídas pela prefeitura em parceria com o governo federal é ilegal. Os beneficiados não podem vender ou alugar as casas. Quem comete a irregularidade perde o direito de acesso a programas habitacionais em todo o país. O comprador ou inquilino perde o imóvel e não tem direito a ressarcimento.

Na ação desta quinta-feira, os fiscais, apoiados por uma equipe da Guarda Municipal, notificaram as pessoas que estão morando de forma irregular nas residências e deram 48 horas para que elas deixem as casas. Se a saída não ocorrer dentro do prazo, a prefeitura ingressará com ação de reintegração de posse na justiça para reaver o imóvel (com informações da assessoria de imprensa da prefeitura de Santa Maria).