Prefeitura de Jaguari abre edital para inscrição em dois concursos 

Oportunidade 20/03/2017 | 11h02 Atualizada em

A prefeitura de Jaguari, na Região Central, abriu edital de inscrição para dois concursos públicos. As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva para diferentes níveis de escolaridade.

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, são 4 vagas para contratação imediata e 1 para cadastro reserva. Para concorrer às vagas, é necessário ter o ensino fundamental completo; residir na microárea da comunidade em que atuar e ter concluído, com aproveitamento, o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. O salário base será de R$ 1.173,11 para um regime de 40 horas semanais.

7 concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas



O outro concurso com inscrições abertas também tem vagas legais e para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 633,30 a R$ 5.100,50. Confira, abaixo, as vagas disponíveis:



Vagas legais:

– Administrador (1)

– Assistente Social (1)

– Biólogo (1)

– Contador (1)

– Engenheiro Agrônomo (1)

– Engenheiro Civil (1)

– Médico (2)

– Médico de Saúde da Família (2)

– Monitor Social (3)

– Motorista (5)

– Oficial Administrativo (1)

– Operador de Máquina e Equipamento Rodoviário (2)

– Operário (5)

– Procurador Jurídico (1)

– Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Séries Iniciais (5)

– Professor de Ensino Especial (5)

– Psicólogo (1)

– Secretário de Escola (1)

– Servente (5)

– Técnico em Contabilidade (1)

– Tecnólogo em Gestão Pública (1)

– Veterinário (1)



Cadastro reserva:

– Agente de Combate a Endemias

– Agente de Saúde Bucal

– Analista de Sistemas

– Arquiteto

– Arquivista

– Carpinteiro

– Eletricista

– Enfermeiro

– Farmacêutico

– Fiscal Administrativo

– Fiscal Ambiental e Sanitário

– Fiscal de Tributos Municipais

– Fisioterapeuta

– Mecânico

– Mestre de Obras e Construções

– Nutricionista

– Odontólogo

– Pedreiro

– Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais – Ciências

– Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais – Educação Física

– Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais – Geografia

– Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais – História

– Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais – Língua Portuguesa e Inglesa

– Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais – Matemática

– Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais – Música

– Psicopedagogo

– Técnico Agrícola

– Técnico de Enfermagem

– Técnico em Informática

– Terapeuta Ocupacional



As inscrições para ambos os concursos devem ser realizadas até as 23h59min (horário de Brasília) do dia 4 de abril, pelo site objetivas.com.br. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 120. Outras informações podem ser obtidas nos editais de seleção dos concursos, que podem ser lidos clicando aqui para o concurso de Agente Comunitário de Saúde ou aqui para os outros cargos.