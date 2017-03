Prefeito diz estar "debulhando a planilha" da tarifa do ônibus após pedido de aumento

Transporte coletivo 22/03/2017 | 11h30 Atualizada em

Questionado sobre o pedido de reajuste da passagem de ônibus feito pela ATU, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), disse que está ¿debulhando a planilha¿, analisando e questionando item por item.



Ele promete lançar um projeto de transparência, em que vai explicar e mostrar à população todos os detalhes do cálculo, além de quem anda de graça e quem paga pelos demais. Quanto ao reajuste, fez mistério. Disse que terá de esperar pela votação do Conselho de Transportes para decidir.



UFSM abre 6 vagas para professor substituto



Ontem, usuários voltaram a criticar a superlotação em algumas linhas, em especial nas que ligam a cidade ao campus da UFSM. Questionado se exigirá da ATU a resolução desse problema, o prefeito disse que cobrará. Primeiro, buscará o diálogo, só fazendo exigências se o problema persistir.

Obra da Travessia urbana precisará de mais dinheiro para manter ritmo



– Quero melhorar algumas coisas, e vamos fazer a licitação durante o meu governo – disse Pozzobom.

Reajuste de 8% na Capital

Em Porto Alegre, o cálculo da EPTC chegou à conclusão que ocorreu um aumento de 8% no custo do transporte coletivo – lá, a tarifa pode subir de R$ 3,75 para R$ 4,05. Se em Santa Maria, os custos subirem nessa mesma faixa, a tarifa passaria dos atuais R$ 3,30 para R$ 3,56. Mas ainda não se sabe se aqui a projeção será semelhante. E dependerá da decisão do Conselho Municipal de Transportes e do prefeito, que tem autonomia até para negar o reajuste.

Será a primeira vez que o tucano Pozzobom terá essa decisão nas mãos, que sempre gera desgaste com a população.