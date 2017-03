Preço do botijão de gás sobe até R$ 8 em Santa Maria

Pesquisa 25/03/2017 | 14h14 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O preço do botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, já está mais caro em Santa Maria. Na quarta-feira, começou a valer o reajuste de 9,8% nas refinarias para o botijão de 13kg. Até sexta-feira, quase todas as revendas consultadas pelo Diário já haviam repassado o índice para o preço final ao consumidor.

Na pesquisa feita pela reportagem, o preço do botijão variava de R$ 55 a R$ 65 diretamente no ponto de venda e de R$ 60 a R$ 68 com o valor de entrega.A diferença de preço para o consumidor ficou de até R$ 5, maior do que havia sido divulgado pela Petrobras. A empresa tinha informado que o aumento ao consumidor ficaria a partir de R$ 1,76.

Já segundo o proprietário da revenda JA Gás, Aldoir de Lima, na distribuidora ele pagou uma diferença de R$ 2,20 e pretende manter o preço antigo do botijão vendido diretamente na revenda por mais um tempo, protelando o repasse ao cliente.

– Nós apenas repassamos a diferença de preço que chegou para nós, de 9,8% – explicou Lázaro Rabelo, gerente da distribuidora Nacional Gás em Santa Maria.

Em três locais, na Triângulo Gás, na Cauduro Bebidas e na revenda Robaert, o botijão ainda é vendido pelo preço antigo. Na Robaert, o reajuste será repassado ao consumidor neste sábado.

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) pesquisa regularmente os preços do GLP nas revendas das maiores cidades do país. Os últimos dados disponíveis são de 15 de março, quando o preço médio era R$ 59 em Santa Maria, variando de R$ 53 a R$ 79.

No levantamento feito pelo Diário, o preço médio foi de R$ 59 no ponto de venda e de R$ 64,70 na tele-entrega.