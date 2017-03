Por que está mais barato alugar imóveis em Santa Maria 

Economia 21/03/2017 | 08h21 Atualizada em

Na lei da oferta e da procura, quando a primeira é maior do que a segunda, o cliente é quem costuma se dar bem. E é isso o que tem acontecido em Santa Maria no ramo dos aluguéis.

O Diário ouviu seis imobiliárias em busca de informações sobre os preços, e os proprietários e funcionários dos estabelecimentos disseram que os últimos meses, como o de costume, foram bem movimentados.



Mas a grande quantidade de imóveis disponíveis pode prejudicar quem investe no ramo. Ocorreu queda de preços dos aluguéis em parte dos imóveis, além de redução dos índices de reajuste dos preços de locação.

– Tem oferta como nunca teve, mas é porque há um grande investimento em novos prédios e apartamentos. Mas não vejo isso como negativo. Acho positivo. Na realidade, é uma questão de ponto de vista. Quando o cliente tem mais opções de escolha, de barganha, é melhor para ele. Claro que, se há mais oferta, é mais desconfortável para quem está oferecendo. E Santa Maria é uma cidade com muito movimento de estudantes e militares, então, sempre há procura – opina Antônio Odil Gomes de Castro, presidente do Secovi-Centro.

IGP-M EM QUEDA

Além da grande quantidade de opções de imóveis para alugar, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que costuma reger os valores da maioria dos contratos de aluguel na cidade, vem desacelerando. Em julho, o indicador estava em 12,21% e, em fevereiro, caiu pela metade: 6,66%, no acumulado de 12 meses.

– Os preços não estão subindo tanto na hora de reajustar. Além disso, desta vez, na rotatividade natural, que começa com a saída das pessoas, em novembro e dezembro, e a chegada de novos inquilinos, no início do ano, o que a gente notou foi uma estabilizada nos preços. E isso se deve a dois motivos: ou porque os proprietários não reajustaram ou porque os inquilinos barganharam – acrescenta Odil.



AS IMOBILIÁRIAS

De acordo com Jonatan Ineu, gerente administrativo da Imobiliária Modelo, o mês de fevereiro foi ótimo para o setor, sem quedas em relação a anos anteriores:

– A gente tem uma oferta muito maior neste ano, mas a procura não diminuiu. Pelo contrário: houve um aumento.

Para a diretora e dona da Prize Imóveis, Liziane Stangarlin, os proprietários se preocupam mais em alugar do que em manter as residências disponíveis, o que pode explicar o grande número de negócios fechados e os valores mais baixos oferecidos aos inquilinos:

– O valor do apartamento depende mais do tipo de construção do que da localização. Hoje, há uma grande procura por apartamentos já mobiliados, mas não há muita oferta, o que pode ser um novo nicho para os investidores. Quando há apartamentos assim, com cozinha e banheiro mobiliados, mesmo que os valores sejam altos, em torno de R$ 4 mil, aluga rápido.

Roberto Machado, dono da Imobiliária Brasão, acredita que, apesar do grande número de pessoas interessadas em local imóveis, são tempos difíceis para os locatários. Ele disse, ainda, que não vê muita perspectiva de melhoras para o setor:

– A procura deu boa melhorada em janeiro e fevereiro, que é quando os estudantes chegam. Mas, por outro lado, teve muita entrega, porque muita gente perdeu o emprego e optou por ir morar com familiares. Vamos levar um bom tempo para nos recuperar porque há excesso de imóveis para alugar e essa oferta fez baixar os preços, coisas que não se via antes. Temos 33 anos de mercado e passamos por várias crises, mas essa parece que demorará muito mais para que o mercado volte a se estabilizar.







