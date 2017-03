Plano de expansão do Monet será revisto 

Economia 18/03/2017 | 11h25 Atualizada em

Anunciada pela segunda vez, em abril de 2015, a expansão do Monet Plaza Shopping virou um mistério. Nem os lojistas do shopping sabem ao certo como anda o projeto. Por isso, conversei com o diretor da AD Shopping, Mario Almeida, que ficou responsável pela ampliação do Monet. Ele admitiu que, devido à crise na economia, a empresa teve de rever o plano de expansão, que, pelo menos neste momento, será bem menor que o previsto inicialmente.

A previsão era de uma ampliação com espaço para mais 92 lojas, com novas construções tanto na parte de trás quanto da frente do Monet – nos fundos, eram projetados dois andares. Porém, a ideia agora é construir somente no térreo da área dos fundos, prevendo espaço para 10 novas lojas, quatro salas de cinemas e mais algumas operações na praça de alimentação.

E quanto a cinema, chegou a se cogitar que ele seria reaberto nas salas atuais, antes mesmo da ampliação. Mas isso não irá ocorrer.

O projeto também previa a construção de duas torres (como na projeção gráfica acima), mas isso ficará para o futuro, com data incerta.



