Pagamento de servidores começa com R$ 1850 nesta sexta

Começa nesta sexta o pagamento da folha do mês de março dos servidores do Poder Executivo do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo governo do Estado nesta tarde. O depósito inicial vai ser de até R$ 1.850 e contempla 44,2% dos funcionários com salário integral. Além disso, a 4ª parcela do 13º salário de 2016 também está sendo depositada pela Secretaria da Fazenda.

A Fazenda também vai pagar R$ 81 milhões da dívida com a União, que foi retomada no início do ano. A previsão do governo é concluir o pagamento da folha até 13 de abril, contando com a arrecadação do ICMS e do calendário do IPVA, cujo vencimento inicia na segunda-feira, 3 de abril.

A receita líquida do mês de março chegou a R$ 2,36 bilhões, muito próximo do desempenho de fevereiro. Neste mês, o governo estima que as despesas possam atingir R$ 3 bilhões. O duodécimo para os demais poderes e órgãos de Estado representou R$ 325,85 milhões e sua transferência também vai ser feita nos últimos dias de cada mês. A cota do mês para pagar convênios com hospitais e programas de saúde em parceria com as prefeituras chegou a R$ 194,2 milhões.

