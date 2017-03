Obra da Travessia urbana precisará de mais dinheiro para manter ritmo 

Duplicação das BRs 21/03/2017 | 09h15 Atualizada em

Assim como em 2016, este ano será preciso pressão política por mais verbas para a continuidade das obras da Travessia Urbana. A duplicação já está num ritmo mais lento que o ideal, mas o problema é que, com os R$ 74 milhões disponíveis para o ano, se for mantido o ritmo atual, as verbas acabariam entre julho e setembro e seria preciso paralisar os serviços até o início de 2018.

O Dnit está pressionando o Ministério dos Transportes pela liberação de mais dinheiro para a duplicação de Santa Maria e para outras obras no Estado, mas ainda não há previsão. No ano passado, apesar de todo o temor, acabou vindo um dinheiro extra. Ou seja, ainda é cedo para fazer qualquer projeção do que ocorrerá na prática.A obra segue sendo executada.

Em pleno domingo, o Consórcio Travessia estava asfaltando um trecho da pista nova entre a Ulbra e o Arroio Taquara (foto), onde começa a duplicação da travessia urbana no lado de São Pedro do Sul. As pontes dos arroios Taquara e Ferreira estão na fase final de construção. O consórcio já começou a construir a nova ponte sobre o Arroio Cadena, entre o novo shopping e a saída para Rosário.

A previsão do Dnit é concluir o viaduto para o novo shopping em abril e, até setembro, estar com a ponte sobre o Cadena e a duplicação pronta do novo shopping até o trevo da saída para Rosário.