Obra da nova Câmara de Santa Maria pode demorar mais de 5 anos

A Câmara de Vereadores de Santa Maria vai começar nesta sexta-feira um levantamento completo da situação da obra da sua nova sede, parada desde janeiro de 2013.

A partir de uma reunião entre Procuradoria Jurídica, Secretaria-Geral e Gabinete da Presidência da Casa, marcada para as 9h, serão traçados os próximos passos para a retomada da construção, o que inclui o inventário do que foi gasto, da situação do material usado e do que será preciso fazer para a conclusão do projeto. Estima-se que tenham sido gastos entre R$1,3 milhão e R$ 1,6 milhão até agora.

A intenção do presidente Admar Pozzobom (PSDB) é retomar a construção ainda este ano, mas por etapas. A previsão é de um andar por ano. Como a construção tem cinco pisos previstos (o projeto inicial previa seis), se a obra for reiniciada ainda em 2017, será concluída somente em 2022.

– Por enquanto não há muito dinheiro, mas se eu puder construir dois andares por ano, vou fazer – diz Admar.

O primeiro orçamento, ainda de 2012, previa R$ 5 milhões para os seis pisos. Mas para iniciar a obra logo, o primeiro passo é realizar um levantamento completo da situação.

Para isso, a Casa aguarda resposta da prefeitura ao pedido de cedência de um engenheiro civil para atuar como responsável técnico na etapa de correção de problemas de construção apontados por laudo realizado pela empresa RS Projetos Ltda e assinado pela engenheira civil Maria Izabel Brenner da Rosa. Caso a prefeitura não ceda o profissional, a Câmara terá de abrir licitação para contratar um engenheiro.

Depois disso, conforme o Diário adiantou que a Câmara terá de licitar a contratação de empresa para corrigir os defeitos apontados no laudo. E somente após a conclusão desses ajustes, que incluem limpeza do local e recuperação de parte do material (ferros, principalmente), é que será contratada a empreiteira que retomará a construção.