O que falta para obra do prédio da Câmara ser retomada

15/03/2017

A novela da obra de ampliação do prédio da Câmara de Vereadores parece longe do fim. Parada desde o início de 2013, a obra, para ser retomada, precisa antes passar por retificações, no caso correção de ¿defeitos e vícios na concretagem¿, informou o presidente da Casa, Admar Pozzobom (PSDB).



As correções foram apontadas por um laudo complementar apresentado na segunda à direção da Mesa pela engenheira civil Maria Isabel Brenner, especialista em estruturas de concreto. Também, conforme o presidente, será preciso, ainda, retirar a ferrugem e revestir os pilares que estão com ferros expostos.

Isso quer dizer que o Legislativo terá de abrir uma licitação para contratar uma empresa, primeiro, para fazer esses reparos. O cálculo apresentado aponta um custo de R$ 200 mil. Mas antes disso, frisou Admar, a obra precisa de um engenheiro responsável.



Ontem, ele disse que expediu um ofício à prefeitura pedindo um engenheiro para ficar encarregado pela ampliação do prédio. Se a resposta do Executivo for negativa, o presidente afirmou que terá de contratar um escritório de engenharia.

– Primeiro de tudo, tem de ter o engenheiro – disse Admar.

Inicialmente, a obra, que iniciou em 2012, estava orçada em R$ 5 milhões, e teriam sido aplicados R$ 1,3 milhão. O presidente do Legislativo não fala em valores, mas as cifras seriam bem mais elevadas, já que terão de ser corrigidas e será preciso fazer pelo menos duas licitações. Admar disse que não há recursos para retomar a ampliação e fazê-la de uma única vez. Hoje, segundo ele, há R$ 2 milhões para obra, que ¿estão congelados¿ devido ao contingenciamento do orçamento.

– Nós não temos verba para toda – disse.

Segundo vice-presidente da Mesa Diretora, o petebista Ovídio Mayer defende a conclusão do prédio, desde que tenha a autorização do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que fez uma inspeção sobre a obra.

– Se tem alguém interessado em terminar a obra são os vereadores – afirmou Ovídio.



HISTÓRICO DE PROBLEMAS

2011

– Em dezembro, é assinada a ordem de serviço com a empresa Engeporto, de Campo Bom.2012

– Em janeiro, iniciou a obra, mas no início do segundo semestre, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) embargou a construção pelo fato de a Engeporto descumprir normas de segurança.

– Em dezembro, a empresa foi notificada por descumprimento do cronograma da obra, que deveria ser entregue em dezembro.

2013

– Em janeiro, o MTE embargou novamente a construção pela empresa descumprir normas de segurança do trabalho

– Em outubro, Câmara e Engeporto rompem o contrato, com 25% da obra concluída e R$ 1,3 milhão pagos à empreiteira

– Em 21 de novembro, foi publicado novo edital para escolher a empresa que terminaria prédio, mas nenhuma empreiteira se interessou.

2014

– No 1º semestre, a direção da Casa procurou engenheiros da prefeitura para atualizar os custos. Mas, durante a avaliação, foram constatadas alterações na execução, além da ausência do Projeto de Segurança do trabalho, inviabilizando recalcular a obra

– Em novembro, engenheiros do TCE vieram avaliar as condições da obra, principalmente estrutural.2015

– Dois laudos técnicos davam condições para o reinício da obra.2016

– Câmara pediu a uma empresa a radiografia da situação do prédio.2017

– Na segunda, foi apresentado o laudo complementar que aponta que é preciso fazer retificações antes de retomar a obra.