O que aconteceu com seis obras prometidas para Santa Maria?

Infraestrutura 16/03/2017 | 10h40 Atualizada em

Nos últimos anos, vários projetos de obras importantes para a infraestrutura de Santa Maria foram anunciados pelos governos, mas devido à crise política e econômica, acabaram ficando parados.

Entre as obras mais importantes para a cidade e que pararam, estão os ônibus rápidos (BRT), que provocariam uma grande melhoria no sistema de transporte público, e a duplicação da Faixa Nova de Camobi. Veja como estão:

– BRTs – O prefeito Jorge Pozzobom tenta ressuscitar o projeto dos ônibus rápidos e buscar recursos em Brasília, mas é uma tarefa árdua, sem previsão de data.

– Duplicação da Faixa Nova – O Dnit acabou desistindo temporariamente de tocar o projeto porque não há verbas. Sabe-se lá quando haverá. Enquanto isso, a saída é torcer para que a duplicação da Faixa Velha seja concluída esse ano para desafogar o trânsito na região.

– Duplicação da BR-392 (Uglione à Estância do Minuano) – O Dnit não conseguiu concluir a licitação devido à desistência das empresas, e falta dinheiro à obra.

– Creches e escola técnica – Na área da educação, os impasses ainda seguem com as 10 creches do Proinfância, que continuam sem data, e a escola técnica da Nova Santa Marta, que foi anunciada há cinco anos e ficou só na conversa.

Projetos audaciosos e gigantescos também ficaram pelo caminho. Os principais são a ferrovia Norte-Sul e a nova BR-392, de Santa Maria a Santo Ângelo.

– Ferrovia Norte-Sul – Foi anunciado em 2015 que ela passaria por Cruz Alta e Santa Maria no caminho até Rio Grande. Porém, apesar de estar há anos em debate, não há previsão alguma de sair do papel.

– Nova BR-392 – A obra custaria de R$ 1,2 bilhão a R$ 1,6 bilhão, com a construção de 235 km de asfalto de Santa Maria a Santo Ângelo, passando por São Pedro do Sul e Jari. O projeto de como seria a rodovia começou a ser feito, por uma empresa contratada, mas o governo mandou parar tudo. Hoje, nem notícia do projeto.