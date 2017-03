Número de produtores de leite reduz mais da metade na região 

Agronegócio 02/03/2017 | 10h21 Atualizada em

Em 2006, havia 352 produtores de leite. Já no fim de 2016, eram 115

A quantidade de produtores rurais que trabalham formalmente na produção de leite em Santa Maria caiu 66% nos últimos 10 anos. De acordo com a prefeitura, o que deixa de ser produzido representa uma perda anual de R$ 25,2 milhões.

Além disso, o levantamento feito pelo Diário junto a cooperativas que recebem a produção da cidade, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Secretaria de Desenvolvimento Rural, dão conta de que, em 2006, havia 352 produtores. No fim de 2016, eram 115. A produção local só entre os produtos formais é de 3 milhões de litro por ano, enquanto o consumo estimado é de 69 milhões de litros por ano.

Cadeia leiteira

O professor do programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Vicente Celestino Pires Silveira, relata que a redução no número de produtores é anterior a 2006, e tem como possíveis causas acontecimentos que afetaram a cadeia leiteira no Brasil, particularmente no Estado.

– Em termos históricos, a transição da economia de reserva de mercado para economia de mercado conduziu à privatização da Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos (Corlac) a nível estadual com impacto local – explica Silveira.

Ele também menciona o fim, em 2007, da Cooperativa de Produtores de Leite (Cooprol), que tinha o maior número de associados. Ela usava a estrutura da UFSM e o mesmo CNPJ da instituição. O presidente da cooperativa na época, Vicente Schuster, relata que a fiscalização estadual exigiu adequações e, devido aos custos para tanto, decidiu-se pelo encerramento das atividades. Isso significou menos um local, a preços modestos, para a entrega do leite produzido na cidade por pequenos produtores.

No detalhe:

– Bovinos de leite: 8,5 mil cabeças

– Quantidade: cerca de 3 milhões de litros por ano

– Consumo: cerca de 69 milhões de litros por ano

A presidente da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL), Neila Richards, também acredita que escândalos envolvendo as indústrias, como os divulgados durante a Operação Leite Compensado, aumentou a desconfiança do consumidor, que passou a ingerir menor quantidade do produto.

– Existem os produtores formais, devidamente regularizados e que constam oficialmente na cadeia do leite; os informais, que podem ou não ter uma produção de qualidade, mas sem cadastro no poder público e não constam na cadeia; e os clandestinos, cuja produção não é de qualidade, podendo vir de animais com doenças ou estragada. Não importa de qual produtor, todos os tipos de leite chegam na indústria – diz Neila.

Hoje, os leiteiros formais de Santa Maria utilizam como principais canais de comercialização as cooperativas Cooperativa Mista dos Agricultores de Toropi (Coomat) e a Cooperativa Agrícola Mista de Nova Palma (Camnpal). Esses somam os 115. Neila acredita que há, pelo menos, mais 200 informais.

Os números

Há 10 anos, os 352 proprietários rurais produziam um volume anual de leite de 3 milhões de litros, o que representava 44,6% da produção da bacia leiteira formada pelos municípios de Restinga Seca, Faxinal do Soturno, São Pedro do Sul, Silveira Martins e Santa Maria.

Neila conta que as indústrias preferem comprar de um número menor de produtores, mas em maior quantidade.

– Estimaria 3 mil litros por dia de cada produtor, mas são poucos os que conseguem manter esse nível de produção – conta Neila.

Hoje, a produção média diária aumentou em 75%, de 23,5 litros/dia para 42,2 litros/ dia.

– Este fato justifica a redução no volume de leite formal produzido em Santa Maria no período, sendo que esta redução não foi proporcional ao número de produtores que saíram da atividade – relata o professor Silveira.

Soluções

Na avaliação da Emater, é necessário criar incentivos públicos que priorizem a agroindustrialização do leite no município para agregar valores a ele e, assim, remunerar melhor o produtor.

– Há tecnologia disponível para o aumento da produtividade desde que tenha garantia de preço para compensar os investimentos na produção – acredita Silveira.

Emater orienta

A Emater também sugere que o serviço de inspeção municipal fiscalize as propriedades para combater a informalidade. A prefeitura relata que investe por meio do Pró-leite.

– Desde 2009, existe um trabalho para reestruturar a pequena propriedade rural. Cada produtor deverá ter metas mínimas as quais serão elencadas pelos técnicos, com apoio ainda de cooperativas e indústrias do setor – diz o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto.

Um pequeno produtor de leite do interior de Santa Maria que teve a identidade preservada pelo Diário contou à reportagem que não se regulariza por questão de custos. Ele cria vacas leiteiras e produz queijo e iogurte.

Segundo a especialista Neila Richards, é prática comum a venda dos informais para atravessadores – que levam o leite até a indústria. O receio é que, sem assistência técnica, é impossível garantir a qualidade do produto.