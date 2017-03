Novas franquias e lojas são confirmadas para shopping Praça Nova Santa Maria  

Comércio 04/03/2017 | 12h17 Atualizada em





A coluna teve acesso à lista de novas franquias e lojas que estão confirmadas no shopping Praça Nova Santa Maria. A principal novidade é uma grande academia de ginástica, da quarta maior rede do mundo e a maior da América Latina, a Smart Fit. Ela terá um espaço de 1,4 mil metros quadrados no Praça Nova.

Atualmente, ela tem mais de 350 filiais em 22 Estados brasileiros, além de estar presente no Chile, México, República Dominicana, Peru e Colômbia. Ela vem com uma proposta agressiva de democratização das academias, com planos a partir de R$ 59,90 mensais. Aqui no Estado, tem 5 filiais em Porto Alegre.

Confira as novas lojas e franquias

Smart Fit Academias – Academia a preços acessíveis. É de São Paulo



Crocanta – Bufê de pastelaria. É de Santa Maria



Calzoon – Minicalzone, sobremesas e sucos. É de Joinville (SC)



Tuyo – Comida peruana. Tem em Buenos Aires e Lima, no Peru. Será a 1ª no Brasil



Empire Fitness Store – Vestuário para academia. É de Santa Maria



Parmeggio – Petiscos, grelhados, pratos e lanches. É a segunda no Estado. Tem no Iguatemi, na Capital. É de São Paulo e tem 60 franquias em 12 Estados



Rei do Cordeiro Churrascaria – Espeto corrido não só de cordeiro, e à la carte. Tem em Gramado e Porto Alegre



ViaLaser Depilação e Estética – Rede que tem 30 lojas em SC e PR



Moyashi – Comida oriental, chinesa e japonesa. É de Santa Maria



Natural Foods – Comida fitness e vegana. É de Santa Maria