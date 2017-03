Mesada: dar ou não dar em 5 explicações

Opinião 02/03/2017 | 13h36 Atualizada em

A noção de infância como um momento de vida mágico bem como o sentimento comum aos pais e às mães de que é necessário dar aos filhos o melhor e fazer por eles os maiores sacrifícios faz com que muitos não consigam resistir aos apelos dos pequenos na hora de comprar brinquedos e produtos, muitas vezes, extrapolando os recursos da família.

É nesta hora que a mesada pode ser um importante instrumento de educação financeira para as famílias que desejam propiciar o primeiro contato das crianças com a gestão de recursos financeiros.



É muito frequente surgirem dúvidas: é o caminho mais adequado para ensinar crianças a lidar com dinheiro? qual a valor a ser dado? o que pode valer como mesada? qual a melhor idade para começar a realizar o pagamento? ....

1) O que é a mesada?

É um recurso pelo qual a família entrega dinheiro ao filho, com uma periodicidade (que pode ser mensal, semanal e até mesmo diária), para subsidiar gastos. Geralmente, há uma combinação prévia de valores e formas de pagamento.

Com a mesada pode-se trabalhar a noção de limites junto às crianças, bem como a frustração diante de algum desejo que não pode ser realizado. No entanto, é preciso cuidado na hora de colocar a iniciativa em prática. Assim, alguns cuidados podem colaborar com este processo.

2) Qual o valor adequado?

Antes de definir o valor da mesada é interessante pesquisar os gastos do seu filho, para ter uma noção do montante necessário para custeá-los. Ao mesmo tempo, é fundamental levar em conta o que os pais podem dispor essa finalidade.

As crianças costumam comparar e, inclusive questionar a família sobre o valor recebido, especialmente, quando os amigos e colegas recebem uma quantia diferente. Neste sentido, é preciso estar preparado para explicar o porquê destas diferenças.

3) O que a mesada deve incluir?

A mesada pode ser utilizada para pagar diferentes gastos das crianças, como brinquedos, itens de vestuário, passeios ao cinema, ao parque, à lanchonete entre outros. O mais importante é que sejam definidas, anteriormente, as regras de como será feito o pagamento, o que ele inclui e sua periodicidade.

4) Os pais podem "cobrar" algo em troca da mesada?

É comum serem estabelecidas tarefas a serem cumpridas para que a mesada seja recebida integralmente ou atividades extras que podem ser recompensadas na mesada. Porém, é preciso evitar pagar por atividades que são consideradas deveres da criança, como por exemplo, arrumar o quarto, fazer os temas e estudar.

5) Há uma idade adequada para começar a mesada?

Não existe uma idade certa para iniciar o uso da mesada, mas por volta dos 7 anos, as crianças começam a fazer uso de operações mentais para resolver problemas, intitulado por Piaget de "estágio de operações concretas".

Nesse período, as crianças passam a ter mais habilidades com números e ter entendimento de causalidade, conservação, facilitando a compreensão sobre o uso de recursos financeiros.