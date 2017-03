Menos pessoas foram cadastradas no SCPC em Santa Maria neste ano

Economia 14/03/2017 | 10h45 Atualizada em

No primeiro bimestre de 2017, o número de registros de devedores no cadastro do SCPC em Santa Maria teve uma queda de 3,3% em relação ao mesmo período de 2016. Este ano, foram 3.437 nomes sujos incluídos na lista, na cidade, contra 3.556 no 1º bimestre de 2016.

Os dados, solicitados pelo Diário à CDL Santa Maria, indicam fatores positivos e negativos. A queda pode ter ocorrido devido à maior restrição ao crédito, o que fez menos consumidores comprarem a prazo e, com isso, reduzir a inclusão de devedores na lista dos nomes sujos do SCPC.



Essa queda pode ter ocorrido também pela aumento do endividamento das famílias, que passaram a gastar menos em 2015 e em 2016, na opinião do diretor de serviços da CDL, Marcio Rabelo.

Ele diz que essa queda dos registros também se deve às campanhas de renegociação, em que lojistas convocaram devedores para parcelar as dívidas e limpar os nomes.

A CDL avalia que, com a queda da inflação e dos juros, o crédito ficará mais barato este ano, ajudando na retomada do consumo. Mas o crescimento deve ocorrer, de forma mais vigorosa, em 2018, avalia Rabelo.