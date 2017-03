Médica cubana que trabalha em Caçapava do Sul conseguiu registro para clinicar no Brasil

Região 31/03/2017 | 10h06 Atualizada em

A médica cubana Marileiby Sierra Marquez, que atende no posto de saúde da Vila Sul (ESF 5), em Caçapava do Sul, por meio do programa Mais Médicos, anunciou ontem que conseguiu o registro junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM) para atuar como médica brasileira.

A profissional conseguiu o registro após preencher os requisitos obrigatórios e porque casou com um brasileiro, que reside em Alegrete. Com o casamento, Marileiby adquiriu dupla cidadania e está apta a exercer a medicina no Brasil fora do programa Mais Médicos.

– Com a conquista, o que eu quero é trabalhar, não só no posto de saúde, mas ter o meu consultório e fazer plantões quando necessário, porque estou apta a exercer a minha profissão normalmente no Brasil – diz.

O anuncio foi feito ao presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Rosso, que levou Marileiby até o gabinete do prefeito para informar a novidade para as autoridades locais.

Marileiby chegou no Brasil no final de 2013, junto com outros 180 profissionais do país caribenho, para trabalhar no programa do Mais Médicos, uma iniciativa do governo federal para levar atendimento de saúde a regiões onde há falta de médicos. O grupo desembarcou no Espírito Santo, onde, por três semanas, os médicos realizaram um curso intensivo de português e receberam noções básicas de cultura brasileira. Depois disso, a profissional e duas colegas foram designadas para atuar em Caçapava do Sul.

A profissional trouxe na bagagem o currículo de oito anos de estudos em medicina no seu país e mais três anos de trabalho no Exterior. Ela começou a estudar na capital Havana em 2000. Formou-se em 2006 e trabalhou na atenção básica em seu país por um ano. Em 2008, foi para a Venezuela, onde trabalhou por três anos e meio. Grávida, voltou para Cuba em 2011. Quando o filho estava com um ano e um mês, foi convidada a trabalhar no Brasil. Especializada em clínica geral, ela deixou na terra natal o filho aos cuidados da avó. Sua família sempre a apoiou e incentivou na profissão que escolheu.

Das três médicas cubanas que chegaram a Caçapava por meio do programa federal em 2013, apenas Marileiby continua na cidade. As outros duas profissionais viajaram para os Estados Unidos, para se juntar a familiares que haviam fugido de Cuba, e não mais retornaram para o Brasil.

(Com informações da Gazeta de Caçapava)