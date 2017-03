Lançado aplicativo para chamar só táxi legalizados em Santa Maria

Transporte 01/03/2017 | 12h03 Atualizada em

Depois do lançamento de três aplicativos para transporte individual e de um da associação de taxistas (Atasm), agora surge outro aplicativo voltado à mobilidade urbana em Santa Maria. Desta vez, para taxistas legalizados. É o Táxi Live, que foi lançado na semana passada e já tem 15 carros cadastrados e 13 em operação.

Segundo Douglas Kulinski, que tem táxi e é representante do aplicativo, as vantagens são a resposta rápida aos chamados e a segurança para os passageiros, que terão a garantia de estarem sendo transportados por um táxi legalizado. Depois de baixar o aplicativo, que está disponível nos sistemas Android e iOS, da Apple, o passageiro poderá simular uma corrida, informando de onde para onde quer ir, e saberá qual o preço estimado para o trajeto.

– Mas o que valerá mesmo é o preço do taxímetro do carro, que dará um valor bem próximo do calculado pelo aplicativo. Como o passageiro terá na tela o trajeto, evitará aquela história de taxista que dá uma volta a mais para cobrar mais caro – afirma

A meta da empresa é ter de 15 mil a 20 mil usuários na cidade. O cliente não paga nada para fazer a chamada pelo aplicativo, seguirá pagando só a corrida. Já o taxista paga R$ 35 de mensalidade, e não por corrida, como em outros aplicativos, o que gerava queixas.



Quando o passageiro chamar um táxi, o próprio aplicativo Táxi Live enviará alerta ao carro mais próximo. Se ele não atender, será dado um chamado aos três carros que estão mais perto e, depois, aos 10. Ao final da corrida, o cliente poderá avaliar o taxista e o serviço prestado.

– Se o taxista receber uma avaliação baixa, vamos entrar em contato com passageiro para ver o que houve. Se houver queixas recorrentes contra algum taxista, ele será excluído do aplicativo – promete.